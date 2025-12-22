Ignacio Sierra (Tendam), nombrado presidente del Observatorio del Textil y la Moda

Ignacio Sierra (Tendam), presidente del Observatorio del Textil y la Moda - OBSERVATORIO DEL TEXTIL Y LA MODA

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio del Textil y la Moda ha aprobado por unanimidad el relevo en su presidencia con el nombramiento de Ignacio Sierra, director general corporativo de Tendam, como nuevo presidente de la entidad, según informa en un comunicado.

En concreto, Sierra, que hasta ahora ejercía como vicepresidente del Observatorio, además de su cargo en el dueño de Cortefiel y Pedro del Hierro, es presidente de la European Branded Clothing Alliance (EBCA).

Asimismo, el Observatorio ha designado vicepresidente a José María Mestres, presidente del Consejo Intertextil Español (CIE), reforzando el liderazgo institucional del organismo en un momento clave para el textil y la moda, marcado por una competencia global hiperagresiva, la intensificación de los marcos regulatorios europeo y nacional en circularidad textil y la urgencia de abordar la circularidad, digitalización y competitividad de esta Industria con nuevos avances.

Por su parte, Juan Parés deja la presidencia del Observatorio, tras una etapa centrada en su consolidación, posicionamiento institucional y refuerzo de su capacidad de interlocución, y se incorpora al Consejo Asesor, garantizando no sólo la continuidad de su inestimable implicación en su estrategia, sino también la interlocución con la International Textile Manufacturers Federation (ITMF) de la que es presidente desde el pasado mes de octubre.

En su despedida, Parés ha señalado que el Observatorio debe seguir desempeñando un papel clave en la transformación de la cadena de valor textil "creando confianza entre organizaciones y personas", recordando que "la ética, la confianza y la responsabilidad no son elementos opcionales, sino la base sobre la que debe construirse esta transformación".

De esta forma, el relevo en la presidencia llega en un contexto de profunda transformación del sector, en el que el Observatorio refuerza su papel como foro de debate, coordinación y generación de confianza entre empresas, instituciones y cadenas de valor.

Con el inicio de esta nueva etapa, Ignacio Sierra ha situado como prioridad ayudar al sector a navegar un entorno normativo cada vez más complejo, convirtiendo la regulación en una palanca efectiva para la competitividad y, desde ésta, en motor de desarrollo industrial.

"El Observatorio debe actuar no solo como brújula estratégica, sino también como una brújula regulatoria y de competitividad", ha señalado Sierra que recuerda el compromiso de contribuir a que el marco normativo sea "claro, aplicable y fructífero para el conjunto del sector".