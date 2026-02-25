Indra gana 436 millones en 2025, un 57% más, y eleva un 20% el dividendo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Indra Group registró un beneficio neto de 436 millones de euros en 2025, un 57% superior al 2024, según ha informado este jueves la compañía, que ha superado todos sus objetivos en 2025 y ha fijado para 2026 unas metas muy por encima de los del Plan Estratégico 'leading the future (24-26)'.

La compañía ha anunciado además el pago de un dividendo de 0,30 euros por acción, un 20% por encima del abonado en 2024, con cargo a los beneficios del ejercicio 2025, pagadero el próximo 9 de julio.

Los ingresos de Indra crecieron un 13% en 2025 frente a un año antes, con incrementos interanuales de doble dígito en Defensa, ATM y Movilidad. En el cuarto trimestre, los ingresos registraron un avance interanual del 28%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) y el beneficio neto de explotación (Ebit) registraron aumentos interanuales del 17% y 18% respectivamente, y la rentabilidad mejoró medio punto porcentual, alcanzando un margen sobre Ebit del 9,5% en el ejercicio 2025. El margen Ebit del cuarto trimestre se situó en el 10,8%.

Asimismo, la generación de caja (FCF) se sitúa en 364 millones de euros en 2025 frente a los 328 millones de euros de un año antes.

OBJETIVOS 2026

La compañía se ha marcado para este año los siguientes objetivos financieros: ingresos en moneda local superiores a 7.000 millones de euros, un resultado neto de explotación (Ebit) reportado por encima de 700 millones y un flujo de caja libre reportado de más de 375 millones de euros.

El presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, ha subrayado que los resultados de este ejercicio confirman "con contundencia" la fortaleza industrial que la empresa está construyendo. "Indra Group es hoy una compañía plenamente preparada para liderar los grandes programas de defensa que España y Europa necesitan, con capacidades tecnológicas, fabriles y de talento únicas en nuestro país", ha añadido.

"Hemos sabido anticiparnos, ampliar nuestra huella industrial y movilizar al ecosistema tecnológico nacional para afrontar con garantías un momento histórico para nuestra autonomía estratégica. Estos resultados no solo lo demuestran: nos impulsan a seguir acelerando nuestra escala tanto en el mercado nacional como global", ha añadido Escribano.

Por su parte, el consejero delegado de Indra Group, José Vicente de los Mozos, ha recordado que la compañía ha cumplido el plan estratégico 'Leading the Future' con un año de antelación. "Lo hemos hecho superando ampliamente todos los objetivos fijados. El desempeño de 2025 muestra una compañía más sólida, más rentable y con una capacidad de ejecución que nos permite mirar a 2026 con unas expectativas realmente excepcionales", ha destacado.

((HABRÁ AMPLIACION))