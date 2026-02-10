Imaz defiende que Repsol puede jugar un papel importante en el desarrollo económico y social de Venezuela

Archivo - El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha defendido que la compañía puede jugar un papel importante en impulsar el desarrollo económico y social de Venezuela, invirtiendo para que el país suba su producción de hidrocarburos y "tenga un futuro mejor".

En su participación en el 23º Encuentro del sector energético del IESE y Deloitte, Imaz insistió en que "se ha abierto el futuro y la puerta a una Venezuela mejor", considerando que "se han disipado" las dudas que podían existir hace más de un mes, cuando se produjo la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

A este respecto, subrayó que el país "necesita estabilización económica y social", algo en lo que Repsol "juega un papel importante", ya que es productor de gas para el país, junto a la italiana Eni, del que depende el sistema eléctrico venezolano.

"En este contexto, en los últimos 10 años, con muchos años sin cobrar un solo dólar de ese gas que estamos produciendo, hemos mantenido la producción al mismo nivel para que el país no se caiga, para que el sistema no se cayese, y por tanto ahora somos parte de esa solución, tenemos que ayudar a esa estabilización", añadió al respecto.

En lo que respecta al desarrollo económico de Venezuela, el ejecutivo de la energética afirmó que los hidrocarburos son una palanca clave para la economía venezolana en este momento, por lo que estimó que el país caribeño debe aumentar sustancialmente su producción, un apartado en el que Repsol puede tener un papel relevante.

Y es que Imaz recordó que Repsol conoce como pocos el país, siendo el segundo productor de petróleo allí, tras la estadounidense Chevron, y añadió que, para cambiar la situación de Venezuela, es crucial que quienes están sobre el terreno inviertan para subir la producción y generar ingresos fiscales para las instituciones venezolanas, "para que puedan realmente tener un desarrollo económico".

"Es muy importante que los que estamos sobre el terreno, los que tenemos gente, los que tenemos activos, los que tenemos capacidades técnicas, los que tenemos los medios para hacerlo, invirtamos en Venezuela para que esta producción suba y el país tenga un futuro mejor y lo consigamos", resaltó.

Asimismo, agradeció la invitación a la reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, y aseguró que Repsol está "absolutamente comprometida" para contribuir a esa solución para la sociedad venezolana.

DESCARBONIZAR "CON LOS PIES EN EL SUELO".

Por otra parte, Imaz abogó por descarbonizar "con los pies en el suelo", manteniendo un enfoque "basado en la competitividad" y "quitando un poquito toda esta ideología" que ha estado presente en esta materia.

El consejero delegado de Repsol señaló la necesidad de incentivos para acelerar procesos tecnológicos, pero siempre dentro de una madurez tecnológica adecuada, como por ejemplo ocurrió con la eólica en España hace años. "Aquí tiene que haber una correspondencia entre tecnología, madurez y acompañamiento", dijo.