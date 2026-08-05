Incendios en España: cómo afectan a los seguros, la banca y el turismo

(Foto De ARCHIVO) Casas Quemadas Un Incendio Forestal - PALOMA V. ESCARPA / EUROPA PRESS

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales ya no solo suponen una amenaza para el medio ambiente: también impactan en la economía. Este fenómeno está cada vez más próximo a grandes núcleos urbanos y zonas turísticas, afectando a restaurantes, hoteles, comercios, explotaciones agrícolas y viviendas, además de provocar mayores costes para las aseguradoras y administraciones públicas, según alerta la plataforma de inversión XTB.

Francia y España atraviesan los incendios más graves de su historia. En el caso español, los fuegos declarados en la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid llegaron a unirse, dando lugar al mayor incendio forestal registrado en el país, con cerca de 77.000 hectáreas arrasadas.

¿CUÁLES SON LOS SECTORES MÁS AFECTADOS?

El sector asegurador es uno de los primeros en reflejar la nueva realidad, debido a que a medida que los fenómenos extremos se vuelven más frecuentes, también aumentan las indemnizaciones y las primas en las zonas con mayor exposición al riesgo climático, según explica XTB.

Los agricultores, ganaderos y residentes de las áreas afectadas son algunos de los grupos más perjudicados, quienes deben reclamar las indemnizaciones a sus aseguradoras, y su protección dependerá del tipo de póliza contratada.

La banca tampoco permanece al margen, ya que las entidades financieras empiezan a incorporar cada vez más el riesgo físico de determinados activos en sus análisis de crédito, lo que podría traducirse en mayores costes de financiación o en un menor atractivo inversor para zonas especialmente vulnerables.

Por ejemplo, si un banco concede una hipoteca o un préstamo respaldado por un inmueble o una empresa, ya no solo analizaría factores tradicionales como la solvencia del cliente, sino también si ese activo está expuesto a riesgos climáticos.

El turismo, uno de los grandes motores de la economía española, también puede verse afectado por evacuaciones, el humo, las carreteras cortadas o la incertidumbre sobre los viajes, según explica XTB.

CÓMO AFECTA LA SEQUÍA A LA ECONOMÍA EUROPEA

Mientras el sur de Europa combate los incendios, el centro del continente se enfrenta a la sequía, también derivada por las temperaturas extremas. Los niveles del Rin y del Danubio se encuentran cerca de mínimos históricos, dificultando el transporte de productos químicos, combustibles y materias primas, elevando los costes logísticos y presionando a algunas de las principales industrias europeas.

Empresas como BASF ya tuvieron que adaptar su producción durante episodios similares en 2018, mientras que numerosas compañías vuelven a preparar rutas alternativas ante el riesgo de que el transporte fluvial deje de ser operativo.

En cuanto al sector energético, la plataforma de inversión señala que la reducción del caudal de los ríos limita la capacidad de refrigeración de varias centrales nucleares, obligando a reducir temporalmente la generación eléctrica o incluso a detener parte de su actividad.

Por ejemplo, Hungría ha paralizado completamente su principal central nuclear, mientras que Francia también ha tenido que limitar la producción debido a las elevadas temperaturas del agua. Todo ello incrementa la dependencia de importaciones energéticas y añade presión sobre los precios de la electricidad.

XTB advierte de la falta de inversión en Europa para adaptar sus infraestructuras a un clima más extremo y señala que esta carencia podría deteriorar la competitividad, aumentar los costes de producción, encarecer el transporte y subir las primas de seguros, al tiempo que parte de la inversión internacional empieza a valorar el riesgo climático como un factor económico de primer orden.