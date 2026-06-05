Indra se adjudica un contrato de la ITV andaluza por más de 1,5 millones para desarrollo de 'software'

Indra Group - CEDIDA

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Indra se ha adjudicado un contrato de Veiasa, la empresa pública de la Junta de Andalucía encargada de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), por más de 1,5 millones de euros para el desarrollo de 'software'.

Según figura en los registros del portal de contratación pública consultados por Europa Press, este contrato cuenta con un importe exacto sin IVA de 1.545.196,80 millones de euros, y de 1.869.688,13 millones con impuestos incluidos.

Fue licitado por la Secretaría General de Industria y Minas, dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas, y su objetivo es prestar los servicios de desarrollo y mantenimiento de 'software'.

Este convenio, para el que se presentaron hasta tres licitadores, está basado en un Acuerdo Marco y tiene una duración de 24 meses, por lo que estará vigente hasta el día 10 de mayo del año 2028.