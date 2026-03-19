Indra convoca a su consejo de administración a una reunión extraordinaria a las tres de esta tarde

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Indra ha convocado a su consejo de administración a una reunión extraordinaria a las tres de esta tarde, después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiese resolver el conflicto de interés existente en la empresa, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la cita.

Dicho conflicto deriva de que la propia compañía está impulsando la fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), empresa de la que es copropietario el actual presidente de Indra, Ángel Escribano, y que además es el segundo mayor accionista de la firma de tecnología y defensa con un 14,3%.

El consejo de administración de la compañía, en el que tienen presencia Ángel Escribano y su hermano Javier, este en representación de EM&E, se reunirá por tanto esta tarde de forma extraordinaria para abordar el mencionado asunto, que ha levantado las suspicacias del Gobierno y de SEPI, principal accionista con un 28% del accionariado.

En el comunicado remitido en la noche del miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la presidenta de SEPI, Belén Gualda, llamaba a resolver el conflicto de interés existente antes de analizar la operación de fusión con EM&E, pero no se aventuraba a proponer ninguna fórmula para solventar este asunto.

Fuentes del sector consultadas por Europa Press indican que básicamente solo caben dos alternativas para hacerlo, o que Ángel Escribano renuncie a la presidencia de Indra, o bien que se desista de la operación de integración de EM&E, opción que iría en contra del objetivo de crear un campeón español en la industria de defensa.

SEPI ha manifestado que "una eventual operación con EM&E "no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés, ni debe verse influida por el mismo; por el contrario, este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación".

"Por dicho motivo, SEPI ha solicitado que este conflicto sea resuelto de cara a poder continuar el análisis de la operación y adoptar una decisión sobre la misma que sea lo más ventajosa para Indra", concluía la información remitida por Gualda al supervisor bursátil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que SEPI trabaja con la empresa de defensa y tecnología para resolver el "supuesto problema de conflicto de interés" que se ha planteado en la compañía. "Eso es una cuestión que tiene que ver con un supuesto problema de conflicto de interés y es la SEPI quien está trabajando en Indra sobre esta cuestión", ha asegurado Sánchez en contestación a la prensa a su llegada al Consejo Europeo.

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado que este conflicto de interés es algo que "no estaba en el origen, desde la parte que ellos conocían", en alusión a cuando desde el Gobierno se dio el visto bueno al nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra.

"La decisión que toma SEPI es que hay un conflicto de intereses y no se puede hacer (la operación) en estas condiciones", ha explicado Montero, quien cree que tendrá que ser el consejo de administración de la propia Indra el que plantee la solución.

Como consecuencia de las mencionadas informaciones y comunicados, las acciones de Indra se están volviendo a ver afectadas en la jornada bursátil de este jueves, que ya acumulan un retroceso de más del 7%, hasta los 53 euros, en un contexto de caídas generalizadas en que solo dos valores del selectivo permanecían en positivo y con el Ibex 35 cediento un 2,88%.