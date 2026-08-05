Indra desarrolla con el Ejército del Aire un asistente remoto para mantener cazas en misiones internacionales

Ejército del Aire - INDRA

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire y del Espacio ha desarrollado en colaboración con Indra un asistente remoto basado en unas gafas holográficas de realidad virtual y mixta para facilitar el mantenimiento de sus aeronaves en zona de operaciones.

El asistente facilita el trabajo de los operadores y mecánicos desplazados, que pueden solicitar la ayuda de compañeros en remoto para llevar a cabo reparaciones, según ha explicado la compañía en un comunicado este miércoles.

Mediante estas gafas, el operador puede compartir en tiempo real lo que está viendo con otros especialistas que se encuentren a cientos o miles de kilómetros de distancia y llevar a cabo reparaciones de forma conjunta como si se encontrasen en el mismo lugar.

TRANSMISIÓN EN UN ENTORNO AISLADO, SIN CONEXIÓN A INTERNET

Gracias a la realidad aumentada, el especialista que presta ayuda puede realizar anotaciones e introducir instrucciones que el operador que se encuentra en zona de operaciones visualiza sobreimpresas sobre los sistemas en los que trabaja.

Este sistema es el primero de este tipo en estar preparado para prestar asistencia en el entorno PERAM (Publicación Española de Requisitos de Aeronavegabilidad Militar), cumpliendo con la normativa exigida para realizar reparaciones en aeronaves militares. Ofrece además una seguridad completa, al realizar la transmisión en un entorno aislado, sin conexión a internet.

"Este sistema, fruto de un desarrollo conjunto entre el Ejército del Aire y del Espacio e Indra, demuestra la capacidad de ambas organizaciones para llevar al entorno militar las tecnologías más avanzadas, adaptándolas a los requisitos militares más exigentes", ha señalado la firma española, que ha añadido que la evolución continua de este sistema incorpora funcionalidades "cada vez más avanzadas con el objetivo de facilitar el mantenimiento de plataformas y aumentar su operatividad".

Además, el sistema contribuye "a reducir al mínimo la huella logística en los despliegues y agilizar los trabajos, evitando siempre que sea posible que la aeronave tenga que desplazarse a su base en España para ser reparada".

"Este tipo de sistemas resultan imprescindibles hoy en día, dado que las aeronaves incorporan tecnologías cada vez más avanzadas y su mantenimiento se vuelve también más complejo", ha asegurado por último la multinacional presidida por Ángel Simón.