Indra y Diehl Defence desarrollarán sistemas de defensa aérea y misiles para reforzar la autonomía europea

Roland Greiner, vicepresidente de Ventas Internacionales de Diehl para Latinoamérica, España y Portugal; Helmut Rauch, CEO de Diehl Defence; Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra Group; José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra Group - INDRA

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Indra y la empresa armamentística alemana Diehl Defence impulsarán conjuntamente el desarrollo y la producción de sistemas de defensa aérea y misiles para reforzar la base industrial, la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica europea, según ha informado este viernes la empresa española.

El acuerdo fue suscrito este jueves en la sede de la división de defensa de Diehl en Überlingen (Alemania) por el presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano, y el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, junto al consejero delegado de Diehl Defence, Helmut Rauch, y el vicepresidente de Ventas Internacionales de la empresa alemana para Latinoamérica, España y Portugal, Roland Greiner.

Ambas compañías desarrollarán sistemas de defensa aérea basados en tierra (Ground-Based Air Defence, GBAD) de tipo multicapa.

En el corto plazo, se centrarán en el desarrollo conjunto de una solución GBAD de medio alcance, adaptada a los requisitos operativos de las Fuerzas Armadas españolas y apoyada en la base tecnológica e industrial nacional.

Esta colaboración podría ampliarse posteriormente a los ámbitos marítimo y aéreo, así como a tecnologías disruptivas relacionadas.

En este sentido, Indra reafirmó su compromiso de liderar el desarrollo de una capacidad industrial española con un marcado componente innovador en el segmento de los nuevos sistemas de defensa aérea y misiles, actuando como motor del ecosistema nacional de defensa.

"Tenemos la responsabilidad de forjar acuerdos tecnológicos e industriales en Europa para entregar a los ejércitos aliados sistemas de defensa cada vez más avanzados, cumpliendo con plazos ajustados y con volúmenes de producción cada vez más elevados. Esto requiere cambiar la forma en la que veníamos trabajando y adaptarnos al nuevo contexto", ha detallado el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano.

Por su parte, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha señalado que con este acuerdo, la empresa "da un paso adelante para ganar capacidad tecnológica y de producción en un ámbito clave".

PROGRAMAS EUROPEOS PRIORITARIOS

El acuerdo se enmarca en un contexto de creciente esfuerzo inversor en defensa en todo el continente.

España ha puesto en marcha los conocidos como programas especiales de modernización (PEM) de las Fuerzas Armadas, con una inversión de 14.000 millones de euros en 2025, mientras que el Plan ReArm Europe/Readiness 2030 lanzado por la Unión Europea (UE) movilizará 800.000 millones de euros en los próximos años.

Como parte de este último plan, la Comisión Europea ha presentado recientemente los cuatro primeros 'European Readiness Flagships', en los que la defensa aérea desempeña un papel central.

En este contexto, Indra y Diehl se benefician mutuamente por el carácter complementario de sus capacidades tecnológicas, y desarrollarán y suministrarán de forma conjunta sistemas GBAD multicapa.

Por su parte, Diehl Defence aporta su amplia experiencia en sistemas GBAD y en misiles guiados, entre los que figuran los IRIS-T SLM, SLS y SLX.

Indra, por otro lado, aporta su dominio de los sistemas radar, comunicaciones tácticas y en sistemas de mando y control de defensa aérea y antiaérea.