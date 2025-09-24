Indra se dispara un 5% en Bolsa al calor de las tensiones geopolíticas y del avance de la fusión con Escribano

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 5 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Indra ha llegado a subir hasta un 5% en los primeros compases de la jornada bursátil de este miércoles al calor del incremento de las tensiones geopolíticas y de los avances en la posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

En concreto, las acciones de la firma española de defensa y tecnología han llegado a situarse en 39,78 euros por título en torno a las 10.45 horas, un 5,07% más que al cierre de la sesión anterior, cuando terminaron la jornada en 37,86 euros (revalorización del 120% en el acumulado del año).

Según los analistas de XTB, el motivo principal por el que las acciones de Indra se han disparado al inicio de la jornada de este miércoles tiene que ver, sobre todo, con las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está desarrollando en Nueva York.

"Trump vuelve a mover al mercado con un post en su red social (Truth Social). En esta ocasión el presidente americano ha salido de su reunión con Zelenski optimista y ha afirmado que Ucrania, con la ayuda de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y ganar toda Ucrania en su forma original. También remarca el papel de la OTAN y que esto se conseguiría con paciencia y apoyo financiero", destacan los analistas de XTB.

Cabe recordar que las tensiones geopolíticas en la Unión Europea han ido en aumento en las últimas semanas a raíz de que varios drones rusos invadieran el espacio aéreo de Polonia y Rumanía, un contexto en el cual también se han impulsado las cotizaciones de empresas como la italiana Leonardo (+3,48%), la alemana Rheinmetall (2,02%), la francesa Thales (1,84%) o la británica BAE Systems (+1,72%) en comparación con la jornada anterior.

En este contexto, también cabe señalar que Indra ha reforzado recientemente su división de armamento con la adquisición del negocio de drones de la firma española Aertec y que la compañía tiene intención de incrementar su peso en el segmento de los sistemas antidrón.

Más allá de las tensiones geopolíticas, continúan los avances en la posible fusión de Indra con Escribano Mechanical & Engineering, que ha contratado los servicios de Santander para analizar la operación, según ha adelantado el diario 'Expansión' y han confirmado a Europa Press fuentes del mercado.

Además, este pasado martes el Gobierno aprobó un real decreto en el que se establece la regulación para la concesión directa de préstamos a Indra para el desarrollo industrial del Sistema Integral Aéreo de Última Generación (NGWS Nacional), si bien todavía no se ha detallado el importe de los mismos.

"El programa objeto de este real decreto es el Sistema Integral Aéreo de Última Generación (SIAGEN), que tiene por objetivo la maduración tecnológica de los distintos paquetes de trabajo del programa Sistema de Armas de Nueva Generación (NGWS) dentro de un Sistema Aéreo de Combate Futuro (FCAS)", detalló el Ejecutivo, que concederá estos préstamos a través del Ministerio de Industria.