Indra entrega a Defensa 14 blindados 8x8 'Dragón' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Archivo - Vehículo blindado 8x8 Dragón en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad FEINDEF, en IFEMA, a 3 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Indra ha entregado al Ministerio de Defensa otros 14 blindados 8x8 Dragón en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por lo que el número total de unidades recepcionadas por el Ejército en el ejercicio actual asciende a 30, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

El compromiso de Indra --que ha rechazado realizar comentarios sobre esta información-- con Defensa se sitúa en un total de 57 unidades listas para 2025, por lo que en los próximos días, antes de que acabe el año, la compañía entregará otras 27 unidades a la cartera que dirige Margarita Robles.

Según han explicado las fuentes consultadas, las 14 unidades del 8x8 'Dragón' entregadas este lunes corresponden a la versión de combate de infantería (VCI).

Cabe recordar que el programa de blindados 8x8 'Dragón', valorado en torno a 2.000 millones de euros, fue adjudicado por el Gobierno a Tess Defence, una compañía que ahora controla Indra --51,1% del capital-- pero que también está participada por Sapa Placencia, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) y Santa Bárbara Sistemas (propiedad de General Dynamics European Land Systems), las cuales poseen, cada una, un 16,3% de la empresa de vehículos militares.

Cabe recordar que la primera fase del programa de los 8x8 'Dragón' contempla la entrega de un total de 348 unidades de este blindado en distintas versiones.

En ese sentido, tras múltiples retrasos, la fecha que maneja ahora el Ministerio de Defensa para la entrega de los 348 vehículos 8x8 previstos en la primera fase del programa es 2028, según apuntó a comienzos de este mes la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en la Comisión de Defensa del Congreso.

En el mismo escenario, Valcarce también apuntó que se le solicitó a Indra una serie de modificaciones técnicas para modernizar los vehículos.

"La modificación de configuraciones simples a completas, la actualización de los requisitos de simuladores, la formación virtual del sistema de conciencia situacional, el apoyo a la entrada en servicios y el entrenador del sistema armas", señaló la 'número dos' del Ministerio de Defensa, que ahondó en que estos ajustes también han supuesto cambios en los calendarios de entrega.

DEMORAS Y MULTAS

Las demoras del programa han terminado en los tribunales, después de sucesivas llamadas de atención a Tess Defence y el malestar manifiesto del Ministerio de Defensa.

En su intervención en la mencionada Comisión de Defensa del Congreso, Valcarce confirmó que "se aplicaron las penalidades correspondientes" y que las empresas recurrieron la multa.

No obstante, el Ministerio de Defensa "ha ganado" y las compañías ya "han desistido de recurrir". En concreto, Defensa ya ha impuesto sanciones económicas por un importe de 9,19 millones de euros por las demoras y el incumplimiento de los hitos técnicos del programa.

El contrato de los 8x8 'Dragón', valorado en 1.786 millones de euros, se suscribió el 25 de agosto de 2020 con Tess Defence y, en total, el Ejército de Tierra tiene que recibir 998 vehículos: 348 en la primera fase, 365 en la segunda y 285 en la tercera.