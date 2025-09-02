Indra invertirá casi 10 millones en recomprar acciones propias para retribuir a directivos y empleados

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 5 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Indra recomprará hasta 235.000 títulos propios, representativos de un 0,13% de su capital social, por un importe máximo cercano a los 10 millones de euros "para cumplir con las obligaciones de entrega de acciones a sus directivos y empleados derivadas del sistema de retribución vigente", según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las acciones se comprarán a precio de mercado y el programa de recompra se desarrollará entre el 3 y el 11 de septiembre, aunque la empresa podrá interrumpirlo o cancelarlo con antelación.

En ese sentido, las acciones de Indra cerraron la sesión bursátil de este miércoles en 33,64 euros por título (-1,75%), lo que supone una revalorización de casi el 96% en comparación con los 17,2 euros en los que cotizaba a comienzos del presente ejercicio.

"Se ha designado a Banco Sabadell como gestor del programa, que tomará sus propias decisiones en relación con la compra de las acciones, independientemente de la sociedad. Asimismo, para habilitar el inicio de la operativa del programa, la sociedad ha acordado suspender temporalmente, con efectos desde el 3 de septiembre de 2025, el contrato de liquidez suscrito con Banco Sabadell, que entró en vigor el 27 de mayo de 2025", añade el comunicado remitido a la CNMV.