Indra muestra en el 5G Forum 2026 cómo las redes híbridas y autónomas definirán el "futuro de la conectividad"

Indra Group - CEDIDA

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Indra participa en el 5G Forum 2026, uno de los principales encuentros del ecosistema telco en España, celebrado estos días en el Auditorio Cartuja de Sevilla (Andalucía), donde ha aprovechado para presentar su modelo de conectividad híbrido terrestre-satelital y cómo las redes están evolucionando hacia mayores niveles de autonomía.

La corporación tecnológica ha mostrado cómo la convergencia entre infraestructuras terrestres y satelitales, junto con la incorporación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial o la automatización, está configurando una nueva generación de redes, según ha indicado este jueves en un comunicado.

"Esta convergencia entre el mundo satelital y las redes 5G está dando lugar a modelos de conectividad más flexibles", ha explicado, señalando que la integración del satélite en el estándar 5G supone un "cambio estructural" en la arquitectura de las telecomunicaciones, en el que la red deja de estar limitada a la infraestructura terrestre para convertirse en un sistema distribuido entre tierra y espacio.

COMUNICACIONES POR SATÉLITE COMPLEMENTAN A LAS REDES MÓVILES

En este modelo, las comunicaciones por satélite complementan a las redes móviles (actualmente 5G y, próximamente, 6G) para construir una infraestructura "compartida, más amplia y resiliente". Uno de los principales desafíos reside en la evolución de los sistemas de soporte a las operaciones (OSS, por sus siglas en inglés).

Estas son las herramientas y aplicaciones que las empresas utilizan para monitorizar y gestionar grandes redes de comunicaciones y garantizar su funcionamiento, orquestando y asegurando la correcta operación de las redes híbridas. "Se abre así la puerta a nuevos escenarios de conectividad, desde zonas remotas hasta situaciones de emergencia o entornos críticos donde la disponibilidad de la red se convierte en un factor estratégico", ha apuntado la firma española.

Al hilo, la gerente de telecomunicaciones en Minsait (Indra), María Lamelas Labrada, ha afirmado que el "verdadero reto no es solo integrar el satélite en el 5G, sino operar esa red híbrida como un único sistema, con la misma fiabilidad, automatización y calidad de servicio que el usuario espera de una red terrestre". Otro de los puntos en los que Indra pone especial énfasis durante su presencia en el 5G Forum es la evolución hacia una red 5G que funcione de manera cada vez más autónoma, incluyendo capacidades de observabilidad y remediación inteligente.

A través de una interfaz guiada en lenguaje natural, la compañía muestra cómo es posible desplegar y configurar una red 5G de forma ágil, utilizando tanto configuraciones estándar como adaptaciones específicas según las necesidades del entorno. Una vez desplegado, el sistema permite validar su funcionamiento mediante el registro de usuarios y, posteriormente, simular de forma controlada incidencias en la red.

Estas situaciones anómalas son detectadas automáticamente a través de métricas operativas, generando alertas que activan flujos capaces de analizar el problema, identificar su causa y restaurar la configuración correcta sin intervención humana. Asimismo, la multinacional española ilustra la posibilidad de avanzar hacia operaciones 'zero touch', un concepto que supone que la red 5G puede desplegarse, configurarse y corregir fallos por sí sola, sin intervención humana, reduciendo tiempos de reacción, errores operativos y la dependencia de procesos manuales.

Por otra parte, y a través de Indra Space, la agenda del 5G Forum ha contado también con la participación del responsable de estrategia 5G en Hispasat, José Luis Alcolea, que ha protagonizado la ponencia '5G NTN y soberanía estratégica'.

Durante su intervención, Alcolea ha analizado la importancia de la soberanía estratégica en el ámbito satelital, así como el papel del estándar 5G NTN (Non-Terrestrial Networks) en el desarrollo de redes de nueva generación, en un contexto en el que cada vez más regiones avanzan hacia el desarrollo de sus propias capacidades espaciales como elemento clave de autonomía tecnológica.