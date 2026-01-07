Indra rebota casi un 5% por las tensiones en Venezuela y por Groenlandia y tras ganar un contrato en EE.UU.

Archivo - Sede de Indra - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Indra explora nuevos máximos históricos en Bolsa y en torno a las 12.00 horas de este miércoles su cotización rebotaba con fuerza, en torno a un 5%, y situaba sus títulos por encima de la cota de los 56 euros en una sesión marcada, de nuevo, por las tensiones en Venezuela y por la incertidumbre sobre el futuro de Groenlandia en el marco de las ambiciones expansionistas de Estados Unidos, país donde, precisamente, la empresa ha captado un nuevo contrato por un importe de casi 300 millones de euros.

"Las acciones de Indra son las que más repuntan hoy dentro del sector defensa europeo (...) La tendencia hacia este sector es clara por el contexto geopolítico y la sensación de que el orden mundial ha cambiado desde unos años tranquilos a una época de mayores intervenciones militares o, al menos, tensiones más explícitas. De hecho, la conversación pública ahora está migrando hacia Groenlandia y la intención de Estados Unidos de hacerse con ella", han resaltado los analistas de XTB sobre el repunte bursátil de Indra.

Con sus acciones ligeramente por encima de los 56 euros, la revalorización de Indra en lo que de va de año roza ya el 16%, por lo que la compañía arranca el curso como terminó el anterior, dado que cerró 2025 como el valor más alcista del Ibex 35 (+184,19%).

En caso de que la apuesta de los inversores por las acciones de Indra se mantenga hasta el cierre de la jornada, la compañía registraría su máximo histórico en Bolsa y batiría los 54,4 euros por título en los que cerró el pasado 5 de enero.

La situación de incertidumbre geopolítica también ha aupado la cotización de los otros grandes valores europeos de referencia en el sector de la defensa, aunque, salvo en el caso de la francesa Thales (+4,7%), la intensidad de las subidas es bastante inferior a la registrada por Indra.

Por un lado, en torno a las 12.00 horas de este miércoles la cotización de Bae Systems se impulsaba un 1,06%, un nivel similar al de Rheinmetall (+1,26%) y Airbus (+1,61%), mientras que la italiana Leonardo repuntaba un 2,78% y Saab lo hacía en torno al 2,5%.

Cabe recordar que en el caso de Indra, además de la situación geopolítica actual, se suma la reciente consecución de un contrato de casi 300 millones de euros para la modernización de los radares de tráfico aéreo para la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos.