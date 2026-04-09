Indra y Telefónica estudian colaborar en ciberdefensa con un modelo similar al de Tess Defence

Archivo - Ilustración de una alerta de ciberseguridad. - RAWPIXEL.COM VÍA FREEPIK. - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Indra y Telefónica estudian colaborar en ciberdefensa y ciberseguridad con un modelo similar al consorcio de empresas Tess Defence, controlado por la firma de defensa y tecnología, confirmaron a Europa Press en fuentes al tanto de la negociación.

Las dos compañías están participadas por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el caso de Indra con un 28%, siendo su mayor accionista, y en el caso de Telefónica con un 10%, siendo uno de sus tres principales socios de referencia junto a STC y CriteriaCaixa, con lo que esta posible alianza contaría con el visto bueno del Ejecutivo, tal y como ha adelantado este jueves el diario económico 'Expansión'.

Así, esta colaboración estaría abierta a más socios y también abarcaría el ámbito de la Inteligencia Artificial (IA).

LAZOS ENTRE LAS DOS FIRMAS

Consultadas por Europa Press, tanto Indra como Telefónica han eludido realizar comentarios sobre una posible alianza en ciberseguridad.

Las compañías, que ya colaboran en otros ámbitos, seguirían un modelo asociativo parecido al consorcio de empresas Tess Defence, encargado de la producción del blindado 8x8 Dragón para el Ejército español y también del Vehículo de Apoyo a Cadenas (VAC), dos contratos adjudicados por el Ministerio de Defensa.

Originalmente, Tess Defence nació como un convenio entre Sapa Placencia, Escribano Mechanical & Engineering, Santa Bárbara Sistemas --propiedad de General Dynamics-- e Indra, con un 24,67% de participación cada una, pero el pasado mes de junio Indra tomó el control de la compañía tras adquirir un 26,34% adicional de la empresa para hacerse con una participación mayoritaria del 51,01%.

La operación, anunciada a finales de octubre de 2025, supuso también una reducción de la participación de los otros socios de la compañía, que ahora tienen un 16,33% cada uno.

Por otro lado, cabe recordar los lazos existentes entre Indra y Telefónica, que colaboran en distintos ámbitos y contratos tecnológicos.

Indra fue presidida por Marc Murtra hasta enero del pasado año, cuando pasó a dirigir la 'teleco'. De hecho, Murtra, en su discurso ante la junta general ordinaria de accionistas el pasado mes de marzo, ya puso el foco en que la 'teleco' invertiría en fortalecer su presencia en productos de defensa, así como en integrar soluciones de ciberseguridad y 'cloud' en B2B --'business to business'--, entre otras cuestiones.

"Invertiremos en ampliar la red de fibra y cobertura 5G en nuestros mercados 'core', en incrementar capacidades de fibra 10 Gbps en España y Brasil, en integrar soluciones de ciberseguridad y 'cloud' en B2B y en fortalecer nuestra presencia en productos de defensa", destacó.