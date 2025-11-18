La industria alimentaria reitera la "importancia" de Mercosur, un mercado de 273 millones de consumidores

Archivo - Foto de un mercado de frutas y verduras en Andalucía - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha elaborado un estudio sobre Mercosur donde refleja la "importancia" de este acuerdo con un mercado de 273 millones de consumidores y las oportunidades de exportación que supone para la industria de española de alimentación y bebidas.

En concreto, la patronal ha elaborado este documento, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones, la Comisión Europea y la consultora de internacionalización How2go, donde ofrece un análisis del acuerdo con el que apoyar a las empresas en su toma de decisiones y acciones concretas en el nuevo mercado, ofreciendo una visión sobre los canales de distribución y la competencia de acceso al Mercosur, según informa en un comunicado.

De esta forma, este acuerdo llega en un momento donde el sector busca no solo una estrategia de expansión, sino nuevas oportunidades de diversificación de mercados ante un clima de tensión geopolítica y comercial a nivel global.

Así, Mercosur suma 273 millones de consumidores y el acuerdo entre ambas regiones contribuirá a la eliminación de las trabas burocráticas y la simplificación de los procedimientos con normas más claras.

Aunque la evolución de las exportaciones de la industria de alimentación y bebidas española a los países de Mercosur ha crecido en los últimos años de manera sostenida, la balanza comercial con estos países sigue siendo deficitaria.

En 2024, el valor de las ventas a esta zona sumó los 329 millones de euros, mientras que las importaciones desde Mercosur superaron los 2.200 millones. En gran medida, este desequilibrio se debe a los altos aranceles que mantienen estos mercados para algunos productos y que supone una barrera muy alta para las empresas exportadoras y un desincentivo comercial.

FIAB ha destacado la "importancia" y la "oportunidad" que supone este acuerdo comercial, pero resalta la "necesidad" de cláusulas espejo que garanticen los "mismos estándares de calidad, seguridad y normativas sanitarias y medioambientales europeas para los productos de los países del Mercosur que lleguen a Europa".

Por último, la patronal de la industria alimentaria también ha manifestado la necesidad de seguir abriendo mercados y alcanzando nuevos acuerdos con países como Australia, Emiratos Árabes Unidos, India y Tailandia, entre otros, en el actual contexto geopolítico internacional y con los desafíos que representa el cambio climático.