Inetum y Multiverse se alían para acelerar la adopción de la IA en organizaciones públicas y privadas

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica Inetum y la firma vasca Multiverse Computing --especializada en la compresión de modelos de lenguaje de inteligencia artificial (IA)-- han suscrito una alianza para acelerar la adopción de modelos de IA "eficientes, seguros y sostenibles" tanto en organizaciones públicas como privadas, han detallado ambas empresas en un comunicado.

Las dos empreas trabajarán en la identificación y desarrollo de oportunidades de negocio basadas en 'CompactifAI', la tecnología de compresión de Multiverse, que también reduce el consumo energético de los modelos de IA sin comprometer su rendimiento.

La alianza busca facilitar el despliegue de soluciones de inteligencia artificial en entornos complejos, regulados o con infraestructuras limitadas, como administraciones públicas, transporte, defensa, banca o grandes operadores de servicios.

"Gracias a 'CompactifAI', las organizaciones podrán ejecutar modelos avanzados de IA en infraestructuras propias, entornos desconectados o dispositivos 'edge', reduciendo costes operativos, consumo energético y dependencia de la nube, al tiempo que se refuerzan la soberanía del dato y el cumplimiento normativo", han subrayado.

En este contexto, Inetum actuará como socio preferente de Multiverse para la comercialización, integración y desarrollo de casos de uso.

El acuerdo contempla, además, el desarrollo de demostradores, pruebas de concepto, planes comerciales en Iberia y Latinoamérica, así como programas de formación para los equipos comerciales y técnicos de Inetum.