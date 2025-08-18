El inicio de vendimia en DOCa Rioja confirma una merma "histórica" en la producción de uva y "mayor" de la esperada

Archivo - Comienza la vendimia de blanco - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

El alivio térmico tras la ola de calor llega justo cuando comienza la recogida de la uva y facilita maduración y tarea

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El inicio de la vendimia en la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja ha constatado "que hay bastantes menos kilos" que otros años. Una merma, "histórica" y "mayor" de lo que esperaba, ha asegurado el gerente de la Cooperativa de Aldeanueva de Ebro, Abel Torres.

Tradicionalmente la más adelantada, la cooperativa ha madrugado, en la mañana de este lunes, y a las seis de la mañana estaban recogiendo uva. Por ahora, sólo tempranillo blanco, aunque a lo largo de la semana continuarán con verdejo, viura e, incluso, esta misma semana tinto.

"Vamos a acelerar un poco, porque vemos que las graduaciones alcohólicas son 0,5 ó 0,6, más de lo que esperábamos, normal por el calor", ha indicado.

Las primeras impresiones tras el primer día de vendimia son que "hay muy poca uva, la merma va a ser histórica", seguramente, ha creído Torres en declaraciones a Europa Press, mayor que la prevista, que se había esperado en entre un quince y un veinte por ciento.

"Pero la calidad está", ha añadido. Por tanto, se ha mostrado contento e ilusionado" y se ha aventurado, aún reconociendo que es pronto, a esperar "una cosecha de extrema calidad".

La uva, ha dicho el gerente de esta cooperativa "está muy sana", incluso ha hablado de que "la calidad que está viniendo es espectacular", y es que "estos últimos días no ha llovido y se nota muchísimo".

Hoy se han recogido 220.000 kilos de tempranillo blanco y se ha hecho, por suerte, en el primer día de alivio térmico tras la ola de calor que ha asolado La Rioja y le ha llevado hasta un aviso rojo con máximas de hasta 42 grados.

"Muchísimo mejor, porque hay que enfriar mucho menos las uvas cuando llegan a bodega y va a madurar de forma más lenta, que es lo que queremos", ha relatado.

Máximas de 30 grados y mínimas que bajan de los 20 es lo que hace que se genere azúcar por el día y por la noche refresque la hoja. Sin embargo, lo que ha ocurrido durante la ola de calor es que la planta sufre y se deshidrata el fruto.

Aliviados, por tanto, con la bajada de temperaturas, lo que les hace poder tener horarios de vendimia mayores; y aliviadas, también, las plantas. "Las plantas no se pueden proteger, nosotros podemos ponernos una visera pero las plantas no se pueden proteger", ha afirmado.