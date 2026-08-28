Isdefe nombra a Daniel Acuña como nuevo consejero delegado tras dimitir Manuel Cutrín

Daniel Acuña, nuevo CEO de Isdefe. - ISDEFE

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe) ha nombrado a Daniel Acuña como nuevo consejero delegado para suceder en el cargo a Manuel Cutrín, quien ha dimitido y con el que la empresa pública de consultoría e ingeniería está gestionando una transición "ordenada y responsable", según ha informado este viernes.

Isdefe ha explicado en un comunicado que Cutrín "ha solicitado su salida a petición propia para afrontar nuevos retos profesionales".

Además, la empresa pública de ingeniería y consultoría del Ministerio de Defensa y el propio Acuña le han agradecido su "compromiso y dedicación" en un periodo en el que "expresó como prioritarios los objetivos de fortalecer la organización, prepararla para el futuro y trabajar por la excelencia" junto a un equipo al que ha calificado de "extraordinario" en lo profesional y lo personal.

Daniel Acuña era director de operaciones desde 2021 en Isdefe, compañía a la que se incorporó en 1988 y donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad, incluido el de director de sistemas de Defensa y Seguridad.

Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, cuenta con un máster de Gestión de Contratos y Programas en el Sector Público y distintos programas de dirección y desarrollo en el IESE y Esade. En su trayectoria profesional también ha ejercido como profesor universitario asociado y como ingeniero en empresas como Page Ibérica.

Isdefe considera que la experiencia y trayectoria de Acuña "le permiten afrontar los desafíos que en estos momentos supone liderar a un actor fundamental y necesario del sector", como medio propio del Ministerio de Defensa, así como seguir trabajando de forma "eficaz y serena" con la plantilla en "las cuestiones que afectan al futuro más inmediato", entre las que menciona la implantación del Plan Estratégico o la relación con la representación de los trabajadores en materia laboral.

Por su parte, el nuevo CEO ha destacado que "el futuro está lleno de retos y algunas incertidumbres, pero es muy prometedor".

"Nos hemos ido posicionando en el sector de la defensa y la seguridad y creo que tenemos que seguir haciéndolo, con la prudencia necesaria. Debemos esforzarnos en ser tecnológicamente relevantes y adaptar nuestros servicios a las necesidades de nuestros clientes. Tenemos los mimbres para hacerlo", ha subrayado.