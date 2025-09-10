Itinerary, participada por el expresidente de Binter, suma a Acamo Controls y TK Analytics Group como socios

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 'traveltech' española Itinerary, participada por Casticapital FO, fondo del expresidente de Binter, Pedro Agustín del Castillo, ha incorporado a Acamo Control y TK Analytics Group como nuevos socios tras levantar 260.000 euros en una ronda de financiación para acelerar su expansión internacional.

Con una base de datos con más de 30.000 puntos turísticos en países como España, Francia, Italia, Portugal, Turquía y Japón, esta inyección de capital busca ampliar su alcance a más destinos, desarrollará nuevas funcionalidades móviles y fortalecerá su red de afiliados y proveedores estratégicos, según un comunicado.

Sobre la nueva financiación conseguida, la firma ha contado con el asesoramiento del despacho legal especializado en 'startups' y emprendimiento, Youandlaw.

Fundada en 2020 por los españoles Daniel Parra Montalvo y Manuel de Morales, Itinerary combina algoritmos propios con inteligencia artificial para analizar actividades y lugares, catalogados en más de 100 categorías diferentes.

En este sentido, integra un metabuscador propio que conecta automáticamente los itinerarios con vuelos y hoteles ajustados al presupuesto elegido, además de incorporar recomendaciones de restaurantes de calidad y guías turísticos.

"Creemos que el futuro del turismo pasa por plataformas que no solo organicen, sino que también inspiren y acompañen al viajero en todo su recorrido. Que generen una experiencia turística global totalmente personalizada y al alcance de cualquier mano", ha afirmado Daniel Parra.