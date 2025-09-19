Jefferies sube el precio objetivo de Aena un 3%, hasta los 24 euros, tras el anuncio del plan de inversión

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) - La firma de análisis Jefferies ha elevado su precio objetivo sobre las acciones de Aena de 23,24 euros a 24 euros, un aumento del 3%, a pesar de mantener su recomendación de 'mantener' ('hold').

La decisión se produce tras el anuncio del gestor aeroportuario de un ambicioso plan de inversión de 12.900 millones de euros para el periodo 2027-2031, superando las expectativas del mercado.

El plan, denominado DORA III, contempla un gasto regulado de unos 10.000 millones de euros por parte del gestor aeroportuario español. Aunque la noticia provocó una reacción inicial negativa en el mercado, con una caída de casi 5% en la cotización del jueves, Jefferies considera que esta reacción ha sido "excesiva".

El banco de inversión argumenta que Aena está invirtiendo para satisfacer una demanda de crecimiento real, lo que a largo plazo representa una "enorme oportunidad de creación de valor".

Según el informe de Jefferies, la inversión permitirá a Aena modernizar su capacidad y atraer más tráfico intercontinental, un segmento en el que aún tiene margen de mejora en comparación con sus competidores.

A pesar de los posibles descensos en el flujo de caja libre (FCF) a corto plazo, Jefferies mantiene su confianza en las oportunidades de crecimiento a largo plazo y la calidad de los beneficios de la compañía.

La firma destaca que, si bien el plan de inversión de Aena superó las expectativas más altas, es una medida necesaria preparar la compañía para el crecimiento futuro.