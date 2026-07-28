J&J pagará 5.500 millones de dólares para zanjar las demandas por el talco

Archivo - Polvo de talco para bebés de Johnson & Johnson. - MIKE MOZART - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson (J&J) ha llegado a un acuerdo para la resolución integral mediante el pago de 5.500 millones de dólares (4.830 millones de euros) de miles de demandas pendientes que señalaban al talco como presunta causa de cáncer de ovario, lo que permitiría poner fin a 15 años de disputas legales.

El acuerdo con los bufetes de abogados demandantes que lideran el litigio federal multidistrital (MDL) y los procedimientos relacionados ante los tribunales estatales, está condicionado, entre otras cosas, a la participación expresa de al menos el 95% de las demandas restantes, que ascienden a unas 76.000 reclamaciones.

En concreto, contempla pagos por reclamación, con un compromiso de 5.500 millones de dólares por parte de la compañía, incluyendo un primer pago de no más de 3.000 millones de dólares (2.635 millones de euros) que se realizará en 2027, sin desembolsos adicionales antes de 2028.

"Tras décadas de litigio y un exhaustivo análisis científico en una extensa audiencia, los demandantes admitieron de facto su incapacidad para probar la causalidad específica al retirar a sus peritos en dos casos emblemáticos", ha señalado Erik Haas, vicepresidente mundial de Litigios de Johnson & Johnson.

"Si bien confiamos en que la compañía habría prevalecido en última instancia en los litigios adicionales, como lo ha hecho en la gran mayoría de los casos llevados a juicio hasta la fecha, esta resolución le permite dejar atrás este asunto y seguir centrada en su misión de desarrollar medicamentos y dispositivos que salvan vidas", ha añadido.