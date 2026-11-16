La junta directiva de Nvidia no contempla restituir a Jensen Huang como CEO del gigante de los chips

El ex consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang - Soeren Stache/dpa

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Nvidia no está barajando la posibilidad de que Jensen Huang vuelva a desempeñar el cargo de consejero delegado de la compañía, después de dimitir por sus infidelidades, que incluían una relación con una presunta espía china, y tras movimientos en el sector que buscaban restituirle en el puesto.

Fuentes familiarizadas con el asunto citadas por la cadena estadounidense CNBC han señalado que no está sobre la mesa de la junta directiva una posible vuelta de Huang, mientras que están centrados en la investigación por el posible riesgo para la seguridad nacional que supuso la relación extramatrimonial de Huang.

Precisamente, la compañía ha contratado a la firma legal Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para llevar a cabo esta investigación, en la que trabaja el exfiscal interino del Distrito Sur de Nueva York, Joon Kim, y ha indicado que las indagaciones serán "exhaustivas".

El precio de las acciones de Nvidia se dejaba alrededor de un 4,5% a las 20.00 horas (hora penisular) en una nueva jornada de caídas en Bolsa de la compañía. De esta manera, los títulos cotizaban sobre los 155 dólares, un importante desplome desde los 242 dólares en los que se encontraban a principios de octubre, situación acelerada ante las informaciones sobre su ahora exCEO.

De hecho, la que era la mayor empresa por valoración bursátil del mundo se encuentra en este momento en tercer lugar, siendo superada por Apple y Microsoft.

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado la vuelta de Jensen Huang a la dirección de Nvidia, asegurando que "no es una mala idea". "Mucha gente le sugiere a Jensen que regrese; creen que debería volver", ha expresado el mandatario estadounidense en relación a las voces que dentro del sector tecnológico piden también su regreso.

Precisamente, una campaña pública para restituir al CEO de Nvidia ha cobrado fuerza durante el fin de semana al sumarse personalidades como Elon Musk, consejero delegado de Tesla y SpaceX, y Tim Sweeney, CEO de Epic Games, a los ejecutivos que respaldaron una carta pública reclamando que la junta directiva 'Traiga de vuelta a Jensen'.

El diario 'Financial Times' ha informado previamente que Jensen Huang estaría discutiendo con posibles aliados un potencial regreso a la dirección de la compañía que ayudó a crear en 1993, aunque por el momento la junta lo ha descartado.