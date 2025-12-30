La junta extraordinaria de Urbas cesa a su auditor y nombra consejero a un exalto cargo de Santander

Archivo - Logo de Urbas. - URBAS - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Urbas Grupo Financiero, que solicitó el pasado mes de septiembre la declaración de concurso voluntario de acreedores, ha ratificado este martes en junta extraordinaria el cese de su auditor y la incorporación de Juan Yanes, exdirectivo de Banco Santander, como nuevo consejero.

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los accionistas del grupo de infraestructuras y edificación han votado a favor de revocar el nombramiento del auditor A Worldwide Audit Assurance España, que este año decidió no presentar su auditoría de las cuentas de 2024.

De su lado, se ha elegido como auditora de las cuentas de la compañía a Crowe Auditores España para los ejercicios 2024, 2025, 2026 y 2027.

En cuanto al consejo de administración, se ha aprobado la designación de Juan Andrés Yanes Luciani como consejero ejecutivo en sustitución de Jesús García de Ponga. Yanes estuvo 27 años en Grupo Santander ocupando, entre otros cargos, el de vicepresidente ejecutivo sénior.

El órgano rector también propuso que Jesús Ordóñez Gutiérrez, que fue nombrado el 28 de marzo de 2025, no sea ratificado en su puesto tras renunciar al mismo, al igual que Francisco Javier Álvarez Hoyuela, que fue cesado el 18 de diciembre por su vinculación con el 'caso Koldo'.

Sí ha sido ratificado el nombramiento anunciado en julio de José Manuel Rodríguez García como consejero independiente en sustitución de Ignacio María Florentino Checa Zavala.

Además, se ha autorizado al consejo durante un plazo improrrogable de cinco años emitir bonos u obligaciones convertibles y no convertibles canjeables, en su caso, por acciones de la sociedad. También se ha facultado a la dirección de Urbas a ampliar capital. La cantidad máxima de emisión no podrá superar los 200 millones de euros.