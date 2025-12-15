La Juventus se dispara en Bolsa tras rechazar una oferta de compra de 1.100 millones de la 'cripto' Tether

29 November 2025, Italy, Turin: Juventus' Kenan Yildiz celebrates scoring his side's second goal during the Italian Serie A soccer match between Juventus FC and Cagliari Calcio at Allianz Stadium. Photo: Claudio Benedetto/LiveMedia-IPA/ZUMA Press Wire/dpa - Claudio Benedetto/LiveMedia-IPA/ DPA

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las acciones del club italiano de fútbol Juventus llegaban a subir este lunes hasta un 17,35% en la Bolsa de Milán, después de que Exor, el holding de la familia Agnelli, propietario del 65,4% de la 'squadra' turinesa, haya rechazado una oferta de compra de 1.100 millones de euros por parte de Tether, empresa emisora de USDT, la mayor 'stablecoin' del mundo por capitalización y propietaria del 11,5% de La Vecchia Signora.

El consejo de administración de Exor confirmó este fin de semana que había rechazado por unanimidad la propuesta no solicitada de Tether Investments para adquirir la totalidad de las acciones de Juventus Football Club en manos del holding familiar.

A este respecto, en un comunicado, la firma subrayaba que "no tiene intención de vender ninguna de sus acciones en la Juventus".

El pasado viernes, el multimillonario italiano y CEO de Tether, Paolo Ardoino, confirmaba a través de las redes sociales que la firma 'cripto' había enviado una propuesta oficial a Exor para adquirir la totalidad de su participación en la Juventus.

"Desde el principio, nuestro objetivo siempre ha sido apoyar al equipo y devolverle la gloria que merece. Como parte de nuestro compromiso, si esta transacción se concreta, Tether invertirá 1.000 millones de euros en el club", añadía.

Según una carta enviada a Exor a la que tuvo acceso Bloomberg, la propuesta de la empresa de criptomonedas planteaba el pago en efectivo de 2,66 euros por acción, valorando a la Juventus en aproximadamente 1.100 millones de euros.

El precio ofrecido se situaba un 21% por encima de la cotización de 2,19 euros registrada al cierre de la sesión del pasado viernes, lo que impulsaba este lunes hasta un 17,35% el valor de los titulos de los 'bianconeri', aunque a medida que avanzaba la sesión la subida se moderaba al 14%.

El equipo más laureado de la Serie A, con 36 Scudettos, dio el salto al parqué de la Bolsa de Milán en diciembre de 2001, valorada a un precio de 3,70 euros por acción.