Kasparov pide en el MWC no tener miedo a las tecnologías y la IA

Cree que las máquina puede "ayudar a hacer realidad los sueños más descabellados"

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El excampeón mundial de ajedrez Garry Kasparov ha pedido no tener miedo a las máquinas y a la inteligencia artificial (IA), y ha afirmado que unir la creatividad humana a las máquinas de creación humanas puede ser una "gran oportunidad".

En una conferencia sobre la relación entre máquinas, IA y ajedrez en el Talent Arena del Mobile World Congress (MWC), en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, ha subrayado que las máquinas tienen algún impacto negativo, pero también "ofrecen un nuevo mundo", y ha pedido no culpar a la ciencia si se hace algún mal uso de ellas.

El exjugador de ajedrez ha incidido en dejar de lado los temores para abrazar y avanzar, se ha mostrado convencido de que las máquinas "en realidad deberían ayudar a hacer realidad los sueños más descabellados", y ha abogado por colaborar y no competir.

Ha afirmado que el ser humano siempre ha ganado con el progreso y que las máquinas le hicieron más fuerte en el pasado, por lo que ha afirmado que "las máquinas deberían hacer más inteligente a los seres humanos para no ser reemplazados".

Preguntado por qué empleos quedarán obsoletos en los próximos años, Kasparov no ha querido nombrar ninguno, pero ha recordado que trabajos hoy codiciados "no existían hace 20 años o hace cinco" y que existirán otros que ahora mismo no existen.

CAMBIO EN LA EDUCACIÓN

Ha afirmado que la tecnología puede aportar en el cambio de la educación variar "enseñar qué a enseñar como", y modificar la forma de aprender ofreciendo un mundo completamente nuevo.

En su conferencia ha rememorado las partidas de ajedrez entre humanos y máquinas y cómo éstas últimas se han ido perfeccionando y que han logrado vencer a base de "cometer menos errores".