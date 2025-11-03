Kimberly-Clark comprará Kenvue, valorada en más de 42.000 millones

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Kimberly-Clark, propietaria de marcas como Kleenex y Scottex, ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Kenvue, dueño de 'Listerine' o 'Tylenol', en una transacción en efectivo y acciones que valora en 48.700 millones de dólares (42.213 millones de euros) el antiguo negocio de higiene personal y productos de consumo de Johnson & Johnson, que fue segregado de esta multinacional en 2023.

Según los términos del acuerdo, que se espera cerrar en el segundo semestre de 2026 y ha sido aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías, los accionistas de Kenvue recibirán 3,50 dólares por acción en efectivo, además de 0,14625 títulos de Kimberly-Clark por cada acción de Kenvue que posean, lo que representa una contraprestación total de 21,01 dólares por acción, según el precio de cierre de las acciones de Kimberly-Clark el pasado 31 de octubre.

Tras el cierre de la transacción, se prevé que los actuales accionistas de Kimberly-Clark posean aproximadamente el 54% y los actuales accionistas de Kenvue aproximadamente el 46% de la compañía combinada.

Según las proyecciones actuales, la compañía resultante generará ingresos netos anuales de aproximadamente 32.000 millones de dólares (27.737 millones de euros) y un Ebitda ajustado de aproximadamente 7.000 millones de dólares (6.068 millones de euros) en 2025.

Asimismo, se han identificado aproximadamente 1.900 millones de dólares (1.647 millones de euros) en sinergias de costes, que se materializarán en los primeros tres años posteriores al cierre de la operación; y aproximadamente 500 millones de dólares (433 millones de euros) en ganancias incrementales provenientes de sinergias de ingresos, en un plazo de cuatro años, parcialmente compensadas por una reinversión de aproximadamente 300 millones de dólares (260 millones de euros).

Kimberly-Clark prevé una inversión de 2.500 millones de dólares (2.167 millones de euros) en efectivo para lograr estas sinergias, la cual se realizará en los primeros dos años posteriores al cierre.

"Nos entusiasma unir a dos compañías emblemáticas para crear un líder global en salud y bienestar", declaró Mike Hsu, presidente y consejero delegado de Kimberly-Clark.

"Tras una revisión exhaustiva por parte del consejo de las alternativas estratégicas para Kenvue, nos complace haber alcanzado este acuerdo con Kimberly-Clark, que ofrece un valor inicial significativo para nuestros accionistas y un potencial de crecimiento sustancial a través de la participación en la compañía combinada", indicó Larry Merlo, presidente del consejo de administración de Kenvue.

El pasado mes de julio, el consejo de administración de Kenvue designó a Kirk Perry como consejero delegado interino, después de la renuncia de Thibaut Mongon, quien lideraba la empresa desde su escisión de J&J en 2023, mientras la compañía exploraba alternativas estratégicas.