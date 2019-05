Lateralización de las Bolsas ante la falta de estímulos esta semana

Actualizado 13/05/2019 13:20:08 CET

Es momento de "esperar, invertir y no especular", según los analistas de Bankinter

MADRID, 13 May. (EDIONES) -

Las Bolsas empiezan a sentir "mal de altura" ante los escasos estímulos esta semana, por lo que el mercado cambia de "alcista a lateral y permanecerá así hasta que encuentre algún estímulo", como un avance de las negociaciones comerciales chinoamericanas o unos mejores resultados empresariales del segundo trimestre, según los analistas de Bankinter.

"Lo más probable es que las Bolsas tomen algunos beneficios e inmediatamente lateralicen, ofreciendo algo más de volatilidad", pronostican los expertos en su 'Estrategia de inversión semanal'. El último tercio de 2018 fue "injustificablemente destructivo" para las bolsas, de manera que entre enero y abril de 2019 ha tenido lugar un proceso de recomposición que ahora empieza a agotarse.

Los expertos diagnostican tres razones que explican el porqué de esta lateralización: el mal de altura, el déficit de estímulos y las valoraciones con recorrido limitado, al menos mientras los beneficios esperados no se revisen al alza.

No obstante, los analistas no encuentran motivos para empezar a reducir exposición, ya que no hay horizonte de recesión económica, el flujo de dinero sigue dando soporte tanto a las bolsas como a los bonos y los resultados empresariales son aceptables. Además, los obstáculos como el Brexit o las negociaciones comerciales chino-americanas ya se han interiorizado.

En este sentido, las Bolsas estarán pendientes a estímulos de segundo nivel, como el fin de la amenaza de crisis política en Portugal, cuya prima de riesgo no tardará en alinearse con la española; o el dañino fracaso de la OPV de Uber (-7,5%), a pesar de colocarse en el límite inferior del rango.

¿QUÉ HACER? "ESPERAR, INVERTIR Y NO ESPECULAR".

Según los pronósticos de los analistas, los riesgos inflacionistas son reducidos y la presión de la liquidez sigue siendo el factor dominante, por lo que "no merece la pena reducir exposición porque nos desvincularíamos de un mercado que seguirá siendo estructuralmente alcista en el medio plazo". En este sentido, cabe "esperar, invertir y no especular", ya que "las alternativas rentables prácticamente no existen".

BONOS ATENTOS A LOS ARANCELES

El mercado se encuentra de nuevo en un movimiento a favor de los bonos, especialmente hacia aquellos considerados más refugio, como el Bund, que volvía a terreno negativo; el T-Note o el bono de Japón. Los bonos periféricos en Europa vieron aumentar algo sus 'spreads' esta semana, ante la renovada situación de incertidumbre comercial. Esta misma semana se espera también que EE.UU. tome una decisión sobre aranceles de automóviles europeos. Rango estimado: -0,03% /-0,065%.

DIVISAS: "PENDIENTES DE LOS ARANCELES"

EURODÓLAR: Los aranceles volverán a ser el foco de atención para las divisas esta semana. El tono reciente de las negociaciones entre EE.UU. y China se ha endurecido y probablemente esta presión se traslade también a Europa. Si finalmente EE.UU. eleva los aranceles a Europa, será depreciatorio para el euro. Rango estimado semanal: 1,121/1,129.

EUROYEN: La mejora estimada para la macro europea esta semana (ZEW) y el empeoramiento de la japonesa (indicador adelantado y caída de precios de producción) deberían favorecer cierto debilitamiento del yen. Sin embargo, será el tono de las negociaciones comerciales lo que marcará el rumbo del cruce. Rango estimado semanal: 123,1/124,5.

EUROLIBRA: Esta semana el euro continuará fortaleciéndose con la libra. Tanto por los previsiblemente buenos datos macroeconómicos que se publican en Europa, como por el todavía muy lejano acuerdo en cuanto al Brexit, que motivó que provocó una fuerte depreciación de la libra la pasada semana. Rango estimado semanal: 0,858/0,869.

POSICIONAMIENTO RECOMENDADO

Para los inversores, los expertos de la entidad financiera mantienen su estrategia semanal respecto a la semana anterior.

Según área geográfica del activo, vender o infraponderar en Reino Unido y bolsas emergentes (menos Brasil e India); no hacer cambios en el mercado japonés ni en España y en la zona euro, selectivamente; y comprar en EE.UU., en Brasil y en India.

Por tipo de activo, las indicaciones son: vender bonos soberanos, corporativos y 'high yield' en Europa, bonos en Japón y bonos corporativos en EE.UU.; mantenerse neutral en inmuebles, bonos 'high yield' en Estados Unidos; y sobreponderar o comprar en bolsas selectivamente, y bonos soberanos en EE.UU.

Por último, según sectores, la estrategia indica vender en semiconductures/hardware, 'retailers', media y automoción, petróleo e infraestructuras, concesiones, químicas y consumo básico; no hacer cambios en telecomunicaciones, hoteles, aerolíneas, seguros, inmobiliario, bancos, 'utilities', construcción e industriales; y comprar en consumo cíclico (especialmente lujo), renovables, farma/salud, 'software'/'web services' y construcción.