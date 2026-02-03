Lidl acelera su expansión en España tras invertir 87 millones en 12 aperturas en febrero

Archivo - Nueva tienda Lidl de Mairena del Aljarafe. - LIDL - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lidl acelera su expansión en España con la apertura de 12 nuevos supermercados a lo largo del mes de febrero, en los que invertirá 87 millones de euros, lo que le permite consolidar una red que ya supera los 700 puntos de venta en el mercado nacional, según informa en un comunicado.

En concreto, la cadena abrirá estos nuevos supermercados en la Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Andalucía, Extremadura, Región de Murcia, Galicia e Islas Canarias.

De esta forma, la puesta en marcha de estos puntos de venta supondrá la creación de 266 empleos, mientras estas aperturas supondrán para la compañía disponer de 16.000 metros cuadrados de superficie comercial adicional.

Los clientes de Lidl encontrarán en estos nuevos establecimientos el surtido habitual de la compañía, que abarca una extensa variedad de productos frescos (fruta y verdura, carne y pescado o pan y bollería recién horneados) y múltiples artículos de nevera, secos envasados, bebidas, cosmética, higiene personal y limpieza. Todo ello complementado con una oferta de referencias regionales, productos de bazar y semanas temáticas periódicas de alimentación internacional.

En la Comunidad de Madrid, la firma reforzará su presencia con cuatro tiendas en este mes. Así, este viernes abrirá sus puertas en la capital un nuevo local ubicado en pleno barrio de San Blas, mientras que dos semanas después lo hará en el barrio de Salamanca. A finales de mes, inaugurará su primer punto de venta en el municipio de Pinto y también reabrirá las puertas de su tienda en Mejorada del Campo, tras una reforma integral del espacio.

Lidl también crece en la Comunidad Valenciana con tres inauguraciones que están ubicadas en Torrevieja (Alicante), en Aldaia y en Sagunto, mientras que el 13 de febrero abre un supermercados en Cartagena (Murcia).

De esta forma, a estas aperturas se unen en este mes una nueva tienda en Marbella (Málaga), Zafra (Extremadura), Narón (Galicia) y Granadilla de Abona (Canarias), que será la tienda número 40 en Canarias.