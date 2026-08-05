Lilly gana un 25% más en el trimestre y eleva previsiones aupada por 'Mounjaro' y 'Zepbound'

Archivo - 05 August 2025, United Kingdom, ---: File photo dated 03/03/14 of someone using a set of weighing scales. Health chiefs have raised concerns about people regaining weight after using Wegovy and Mounjaro, saying that patients coming off the drugs - Chris Radburn/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El laboratorio estadounidense Eli Lilly obtuvo un beneficio neto de 7.095 millones de dólares (6.160 millones de euros) en el segundo trimestre de 2026, lo que representa un avance interanual del 25% gracias al crecimiento de las ventas de 'Mounjaro' y 'Zepbound, según ha informado la multinacional, que ha revisado al alza su previsión de ingresos para el conjunto del ejercicio.

La cifra de negocio de la farmacéutica entre abril y junio alcanzó los 22.974 millones de dólares (19.945 millones de euros), un 48% más, incluyendo 9.943 millones de dólares (8.632 millones de euros) por las ventas de 'Mounjaro', su tratamiento contra la diabetes, mientras que 'Zepbound', su tratamiento inyectable para perder peso, aportó 4.928 millones de dólares (4.278 millones de euros), lo que representó un incremento interanual del 91% y el 46%, respectivamente.

De este modo, en la primera mitad de 2026, la compañía se anotó unas ganancias netas de 14.491 millones de dólares (12.581 millones de euros), un 72% más que un año antes, y una facturación de 42.773 millones de dólares (37.134 millones de euros), un 51% más.

En el primer semestre, las ventas de 'Mounjaro' sumaron 18.605 millones de dólares (16.152 millones de euros), un 106% más, mientras que las de 'Zepbound' aumentaron un 60%, con 9.088 millones de dólares (7.890 millones de euros).

De cara al conjunto del ejercicio, la empresa ha revisado al alza su previsión de ventas y ahora espera que oscilarán en un rango de entre 85.000 y 87.000 millones de dólares (73.794 y 75.530 millones de euros), frente a la horquilla anterior de entre 82.000 y 85.000 millones de dólares (71.189 y 73.794 millones de euros).

"El impulso de Lilly continúa, con un crecimiento de ingresos del 48% y una revisión al alza de nuestras previsiones para todo el año", declaró David Ricks, presidente y consejero delegado de Lilly, para quien el futuro de la compañía, tras 150 años, "se presenta más prometedor que nunca".