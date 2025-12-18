Logista llevará a su junta el reparto de 203 millones en dividendos y el nombramiento de Marcella Panucci

Archivo - Fachada de la sede del grupo Logista, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Logista someterá a la decisión de su junta general ordinaria de accionistas, prevista para el próximo 4 de febrero en primera convocatoria, el reparto de dos dividendos por un importe bruto total máximo de 203,1 millones de euros --entre complementario ordinario y extraordinario--, así como el nombramiento de la consejera independiente Marcella Panucci.

Según se recoge en el orden del día remitido este jueves por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el dividendo complementario ordinario, con un importe máximo de 192,5 millones de euros, se abonará a razón de 1,45 euros brutos por título con derecho a cobro. El desembolso, en metálico y canalizado a través del Banco Santander, se efectuará el 26 de febrero de 2026.

Por otra parte, la junta también votará la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición por un importe máximo de 10,62 millones de euros, que se retribuirá a razón de 0,08 euros brutos por acción. Este pago adicional se abonará igualmente en efectivo el 26 de febrero de 2026, coincidiendo con el dividendo complementario y mediante la misma entidad financiera.

En materia de gobierno corporativo, la empresa ratificará a Kevin Massie y Martin Staunton como consejeros dominicales por tres años en representación de Imperial Brands, y aprobará el nombramiento de Marcella Panucci como consejera independiente por el mismo plazo.

Panucci, jurista y directiva italiana especializada en derecho de la competencia y gobernanza pública, es consejera de Banca Monte dei Paschi di Siena y de Toscana Aeroporti.

En el encuentro de accionistas de Logista también se votará la aprobación de la nueva política de remuneraciones de consejeros para el periodo 2026-2028, que fija el límite máximo anual a percibir por el conjunto del consejo, y se someterá a consulta el informe anual sobre retribuciones correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025.

Asimismo, la junta someterá a aprobación las cuentas anuales individuales y consolidadas de Logista Integral correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025 y auditadas por EY, junto con el informe de gestión, el estado de información no financiera y el informe de sostenibilidad, así como la gestión realizada por el consejo de administración en dicho ejercicio.