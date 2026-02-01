Logista votará esta semana en su junta el reparto de 203 millones en dividendos y el nombramiento de Panucci

Archivo - Fachada de la sede del grupo Logista, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Logista someterá a la aprobación de su junta general ordinaria de accionistas, prevista para el próximo miércoles 4 de febrero en primera convocatoria, el reparto de dos dividendos por un importe bruto total máximo de 203,1 millones de euros --entre el complementario ordinario y el extraordinario--, así como el nombramiento de la consejera independiente Marcella Panucci.

Según se recoge en el orden del día remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el dividendo complementario ordinario, por un importe máximo de 192,5 millones de euros, se abonará a razón de 1,45 euros brutos por acción con derecho a cobro.

El desembolso, en metálico y canalizado a través del Banco Santander, se efectuará el 26 de febrero.

Asimismo, la junta votará la distribución de un dividendo extraordinario con cargo a reservas de libre disposición, por un importe máximo de 10,62 millones de euros, que se retribuirá a razón de 0,08 euros brutos por acción.

Este pago adicional se abonará también en efectivo el 26 de febrero, coincidiendo con el dividendo complementario y mediante la misma entidad financiera.

En materia de gobierno corporativo, la empresa ratificará a Kevin Massie y Martin Staunton como consejeros dominicales por tres años en representación de Imperial Brands, y aprobará el nombramiento de Marcella Panucci como consejera independiente por el mismo periodo.

Panucci, jurista y directiva italiana especializada en derecho de la competencia y gobernanza pública, es consejera de Banca Monte dei Paschi di Siena y Toscana Aeroporti.

Además, la junta deliberará sobre la nueva política de remuneraciones de consejeros para el periodo 2026-2028, que fija el límite máximo anual a percibir por el conjunto del consejo, y someterá a consulta el informe anual sobre retribuciones correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2025.

Por último, se someterán a aprobación las cuentas anuales individuales y consolidadas de Logista correspondientes al ejercicio cerrado en la misma fecha y auditadas por EY, junto con el informe de gestión, el estado de información no financiera, el informe de sostenibilidad y la gestión realizada por el consejo de administración.