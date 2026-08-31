López confía en que España acoja una de las tres primeras gigafactorías de IA de la UE

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante la inauguración del 40º encuentro de Economía Digital y telecomunicaciones de la UIMP, a 31 de agosto de 2026, en Santander, Cantabria (España). La 40ª edición del Encuentro de la Economía D - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha expresado este lunes su confianza en que España acogerá una de las tres primeras gigafactorías de inteligencia artificial de la Unión Europea (UE).

"Tengo el orgullo y la convicción de decir que España va a albergar una de las tres primeras gigafactorías de la Unión Europea", ha expresado este lunes López durante la 40 edición del 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones' de Ametic, la patronal de la industria digital en España, que se celebra en Santander en el marco de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

El encuentro reúne, desde este lunes y hasta el miércoles, a los principales actores del ecosistema digital --Administraciones Públicas, empresas, ámbito académico, colegios profesionales, representantes sociales y sociedad civil-- para abordar el reto de compatibilizar el desarrollo tecnológico con el bienestar y promover un crecimiento sostenible e inclusivo.

"Habrá luego otra de tamaño mediano, pero estoy absolutamente convencido de que la candidatura española será una de las primeras gigafactorías de Europa en esta convocatoria de la Comisión Europea", ha explicado López.

GARAMENDI PIDE QUE ESPAÑA SEA "PUNTERA" EN TECNOLOGÍA

En este contexto, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha defendido que "ojalá" España se haga con una de las gigafactorías de IA europeas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Garamendi ha considerado que España debe avanzar hacia el liderazgo tecnológico, si bien ha preferido no anticipar acontecimientos: "Ojalá. Pero, bueno, a mí me gustan las cosas cuando están hechas, aunque ojalá", ha insistido.

Asimismo, ha explicado que el país debe aspirar a situarse a la vanguardia en este ámbito. "Creo que España tiene que trabajar en esa línea y creo que España se lo merece. Tenemos que ser punteros en el ámbito tecnológico", ha manifestado.

"Las empresas tecnológicas españolas, e incluso las empresas extranjeras que están en España, que también forman parte de nuestro tejido empresarial, tienen que aportar muchísimo. Además, creo que los nuevos empleos, el futuro y la nueva economía están ahí", ha señalado.

CANDIDATURA A PARTIR DE SEPTIEMBRE

El consorcio público-privado español, integrado por el Gobierno, la Generalitat de Cataluña, Banco Santander, ACS, Telefónica y Multiverse Computing, presentará a partir de este mes su candidatura para hacerse con una de las siete gigafactorías de IA europeas.

El Gobierno autorizó el mes pasado una inversión de 719 millones de euros, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), conocida como 'SEPI Digital', en el consorcio con el que el país concurrirá a la convocatoria europea para desarrollar una gigafactoría avanzada de inteligencia artificial. El proyecto movilizará en torno a 5.000 millones de euros.

A ello se suma el pago de una contribución voluntaria de 300 millones de euros, autorizado por el Consejo de Ministros en junio a la Empresa Común Europea de Informática de Alto Rendimiento (EuroHPC), en concepto de servicios, organismo con sede en Luxemburgo encargado de explotar las factorías de IA y de promover el establecimiento y acceso a gigafactorías de IA en la Unión Europea.

Banco Santander, ACS y Telefónica serán los tres inversores privados principales del proyecto español y controlarán de forma conjunta el 47% del capital de la sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno.

Con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad, mientras que el Gobierno ostentará un 47,99% a través de la SETT y la Generalitat de Cataluña dispondrá inicialmente de un 1%.

El proyecto contará con una doble sede en Móra la Nova (Cataluña) y en San Fernando de Henares (Madrid), movilizará alrededor de 5.000 millones de euros y permitirá que universidades, pymes, centros de investigación e instituciones españolas multipliquen su capacidad de investigar e innovar y refuercen la competitividad del país en la carrera por la inteligencia artificial.

CONVOCATORIA EUROPEA

La Comisión Europea ha abierto la convocatoria para crear hasta siete gigafactorías de IA en la Unión Europea, una iniciativa con la que prevé movilizar más de 30.000 millones de euros en inversión pública y privada para dotar al bloque de las infraestructuras necesarias para desarrollar modelos avanzados de esta tecnología.

Bruselas calcula aportar hasta 10.000 millones de euros de financiación europea y nacional con el objetivo de atraer al menos otros 20.000 millones de inversión privada y sostiene que las futuras instalaciones estarán al servicio de empresas, pymes, 'startups', centros de investigación, universidades y administraciones públicas para desarrollar, entrenar y ejecutar este tipo de sistemas.

La financiación se canalizará a través de EuroHPC, que junto a 18 Estados miembros --entre ellos España-- comprará de forma conjunta el acceso a la potencia de cálculo de las gigafactorías que resulten seleccionadas.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre y la Comisión prevé adoptar las decisiones de adjudicación a principios de 2027 para iniciar ese mismo año la construcción de las primeras instalaciones.