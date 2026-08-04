Lufthansa cae un 8,27% en Bolsa tras perder 542 millones en el semestre por el fuel y las huelgas

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Lufthansa encajaron este martes un duro varapalo en la Bolsa de Fráncfort, desplomándose un 8,27% al cierre de la sesión hasta situarse en los 8,47 euros por título, tras la presentación de los resultados correspondientes a la primera mitad del ejercicio, empañados por el encarecimiento del combustible y el coste operativo de los paros laborales.

Durante la jornada bursátil en el parqué alemán, los títulos de la aerolínea iniciaron la negociación con marcadas pérdidas que se fueron profundizando a lo largo de la sesión.

En concreto, el grupo aeronáutico alemán concluyó el primer semestre de 2026 con un resultado neto negativo de 542 millones de euros, cifra que contrasta con el beneficio neto de 127 millones obtenido en el mismo periodo del año anterior.

La presión sobre los márgenes operativos erosionó las cuentas de la compañía, a pesar de mantener un sólido crecimiento en los ingresos. la cifra de negocios del grupo se elevó un 7,8% en la primera mitad del ejercicio, alcanzando los 19.887 millones de euros frente a los 18.449 millones del año anterior.