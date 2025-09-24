Luis Planas espeta a Juanma Moreno que donde tiene que protestar por la nueva PAC es en Bruselas y no en España

El ministro de Agricultura, Luis Planas, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

El presidente andaluz propuso que España paralice el presupuesto de la UE si la nueva PAC recorta fondos para los agricultores

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha espetado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que donde tiene que protestar contra la nueva propuesta de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 es ante la Comisión Europea en Bruselas y no en España.

El titular del ramo se ha pronunciado en el Pleno del Congreso sobre la nueva propuesta de la PAC que la Comisión ha puesto sobre la mesa y que España rechaza por reducir los fondos presupuestarios con los que se dota este programa. Planas ha admitido que la negociación de este asunto va a ser "muy compleja".

Cuando ha finalizado sus intervenciones en el hemiciclo, los medios han preguntado a Planas si ve positiva la propuesta del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, para que España paralice los Presupuestos de la UE si no hay avances en lo relativo a la política agraria.

El ministro ha dicho que esta propuesta arroja "ignorancia" porque precisamente la propuesta viene de una Comisión Europea que está conformada por una mayoría de miembros del Partido Popular Europeo. Además, Planas ha apuntado que para que se paralice el Presupuesto tiene que ser por unanimidad del Consejo Europeo, según lo establecido en el artículo 312 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

A renglón seguido, Planas ha apuntado que las autonomías del PP respaldan al Gobierno en su rechazo a la nueva PAC, por lo que ha instado a Moreno a dejar de poner "trabas" al Gobierno y sensibilizar a sus compañeros del Partido Popular Europeo cuando acuda a las reuniones del Comité Europeo de las Regiones. "Es importante que el Partido Popular sepa que donde tiene que hacer confrontación política es en Bruselas, no aquí", ha zanjado.