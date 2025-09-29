Madrid se convierte este sábado en el epicentro de las brasas y la alta cocina en el festival 'Chefs on Fire'

Rafa Zafra, Coco Montes, Iván Cerdeño, Roberto Martínez Foronda, Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes, entre los chefs que participan en la cita

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) - Más de 15 reconocidos chefs españoles e internacionales, que acumulan 10 estrellas Michelin y 15 Soles Repsol, entre los que figuran Rafa Zafra y Ricardo Acquista (Rural), Coco Montes (Pabu), Roberto Martínez Foronda (Tripea), Javier Aranda (Gaytán) o Iván Cerdeño, así como Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes (Ceibe), Catarina Nascimento y Diogo Sousa (83 Gastrobar) participan este sábado en la cita culinaria 'Chefs on Fire', que celebra su segunda edición en España en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid.

En concreto, la cita que este año se concentrará en un solo día, pero en dos turnos diferenciados (de 12.00 a 17.00 horas y de 19.00 a 00.00 horas), ampliará su aforo hasta los 10.000 asistentes, ofreciendo más espacio, más propuestas y una experiencia más completa, según informa en un comunicado.

De esta forma, el cartel de esta edición incluye nombres de chefs con restaurantes en España como Javier Aranda, Iván Cerdeño, Rafa Zafra y Ricardo Acquista, Lydia del Olmo y Xosé Magalhaes, Coco Montes, David Gil, Carito Lourenço y Germán Carrizo, Rafa Panatieri y Jorge Sastre, Rubén Hernández Mosquero y Roberto Martínez Foronda, mientras que la representación internacional correrá a cargo de los portugueses João Oliveira, Marlene Vieira, Gil Fernandes, Luis Gaspar, Vítor Adão, Catarina Nascimento y Diogo Sousa, y el madeirense Julio Pereira; el argentino Juan Barcos, y el coreano Woongchul Park, con espacio en Londres.

El hilo conductor de esta jornada gastronómica volverá a ser el aroma de la leña, el fuego y las brasas, ya que como el año pasado todo girará en torno a la cocina en vivo sobre brasas, con platos de carne, pescado, vegetales y postres preparados por reconocidos chefs nacionales e internacionales.

'Chefs on Fire', que se estrenó en Madrid el pasado año tras seis años de gran éxito en Portugal, reta a figuras del panorama gastronómico internacional y nacional a salir de sus instalaciones para cocinar exclusivamente con fuego y leña y al aire libre.

De esta forma, además de las propuestas gastronómicas ideadas por los chefs, en la cita se puede disfrutar de música en directo con actuaciones de artistas que transformarán el jardín en un espacio donde la cultura y la gastronomía se dan la mano.