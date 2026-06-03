Maeztu (Ikea) apuesta por un liderazgo "simple, decisivo y humilde" ante la geopolítica

El presidente y consejero delegado de Ingka Group, Juvencio Maeztu, y el vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, durante la 41 Reunió Cercle d'Economia en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Ingka Group (el distribuidor más grande de Ikea), Juvencio Maeztu, ha defendido este miércoles afrontar la complejidad del mundo con un liderazgo "más simple, más decisivo y humilde".

En una sesión de la Reunió Cercle d'Economia junto al vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, Maeztu ha defendido también la regionalización, la velocidad y el precio como estrategias a seguir.

"Hay que tomar decisiones a corto plazo, pero yo prefiero entender por qué está pasando lo que está pasando para tomar decisiones a largo plazo, que son en las que realmente puedes encontrar ventajas competitivas", y ha añadido que los problemas son también una oportunidad.

Preguntado por el uso de la IA, ha defendido dar grandes pasos en tecnología para no perder competitividad, pero también tener una visión humanista: "Cuanta más tecnología hay en el mundo, más conexiones humanas hacen falta. El hogar es el sitio más importante del mundo, y el hogar va de humanidad".

También ha alertado de que hace falta simplificar las regulaciones europeas, pero hay "un peligro" de que en nombre de la simplificación se abandone la parte buena del porqué se están haciendo cosas en Europa, como la sostenibilidad.