Mahou San Miguel entra en el negocio del café

Crea la Unidad de Negocio Café, liderada por Jesús Gómez Cáceres

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mahou San Miguel ha decidido entrar en el negocio del café con el lanzamiento de una marca propia destinada exclusivamente al canal de hostelería: Café 170, que comercializará inicialmente a través de su distribuidora propia Voldis.

A partir de enero de 2026, la marca "contará con un plan de despliegue progresivo, con la ambición de escalar posteriormente a nivel nacional", según ha informado este jueves.

De esta forma, la compañía da un paso en su firme apuesta por la diversificación más allá de la cerveza como vía estratégica para su crecimiento futuro y crea la Unidad de Negocio Café.

Esta nueva unidad estará liderada por Jesús Gómez Cáceres, que se incorpora a Mahou San Miguel como director general de Negocio Café, reportando a la dirección general de Negocios a cargo de Peio Arbeloa.

Experto en este segmento y con una trayectoria de más de 25 años en el sector del gran consumo, será el responsable de impulsar el desarrollo de la compañía en una categoría en crecimiento.

De esta forma, Mahou San Miguel quiere reforzar su posición como socio estratégico de la Hostelería, ampliando su porfolio de productos y servicios para ofrecer soluciones integrales al sector, "con la ambición de convertirse en uno de los operadores líderes del café en este canal a nivel nacional".

"Nuestra entrada en la categoría del café es un ejemplo de cómo no dejamos de explorar nuevas categorías más allá de la cerveza para reforzar nuestro liderazgo y representa una gran oportunidad para consolidarnos como un socio integral para la Hostelería", ha afirmado el director general de Negocios de Mahou San Miguel, Peio Arbeloa.

"El café complementa a la perfección nuestro portafolio actual y nos permitirá estar aún más presentes en los momentos de disfrute que comparten nuestros consumidores en bares y restaurantes", ha asegurado.

Por su parte, el director general de Negocio Café, Jesús Gómez Cáceres, ha señalado que desde Mahou San Miguel se va a ofrecer una propuesta de valor "única en el mundo del café, pensada especialmente para el hostelero, con el objetivo de ser un aliado sólido" para sus clientes y de ayudarles a elevar su oferta y conexión con el consumidor. "El primer paso es el lanzamiento de Café 170, una marca que combina excelencia, innovación en el servicio y una identidad moderna y diferenciadora", ha subrayado.