Mango Home continúa su expansión en España e inaugura su primera tienda 'stand-alone' en Zaragoza

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mango Home ha inaugurado su primera tienda 'stand-alone' en Zaragoza, en el marco de su expansión en España, informa la empresa en un comunicado este miércoles.

Se trata del segundo local de estas características que la marca abre este año en todo el mundo, y prevé estrenar otras dos en Barcelona y Madrid antes de cerrar 2025.

La nueva tienda está ubicada en el número 10 de la calle San Miguel, tiene una superficie de venta de 280 metros cuadrados y "recrea un hogar donde los clientes pueden descubrir propuestas para todas las estancias y disfrutar de una experiencia de compra inspiradora".

La directora de Mango Home, Nuria Font, ha explicado que Zaragoza es "una ciudad clave" en el plan de expansión de la línea y ha mostrado su satisfacción por haber abierto el primer establecimiento en la ciudad.

Mango Home ha reforzado su oferta comercial para abarcar todas las estancias del hogar, con un porfolio que ha pasado de 1.600 productos en 2024 a 6.000 en 2025, con dos colecciones al año.