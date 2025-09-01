Mango Teen abre su primera tienda en Francia impulsando la "expansión internacional" de la marca

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La línea juvenil de Mango, Mango Teen, ha abierto este fin de semana su primera tienda en Francia, en el centro comercial Westfield La Part-Dieu de Lyon, impulsando así la "expansión internacional" de la marca, informa este lunes en un comunicado.

Este nuevo establecimiento forma parte de la veintena de aperturas de Mango Teen este año: en el mercado español la marca ha abierto tiendas en Sevilla, Córdoba, Badajoz y Vigo, y prevé reforzar su presencia con nuevas aperturas en Galicia, Andalucía y Madrid.

En el ámbito internacional, Mango Teen inauguró el 1 de agosto, en el centro comercial Buchanan Galleries, su primera tienda en Escocia, que supone la tercera en Reino Unido y la primera fuera de Londres, tras las de Carnaby Street y Westfield London.

A comienzos de año, Mango estrenó su primer punto de venta en Portugal, en el centro comercial Vasco da Gama de Lisboa.

La directora global de Mango Kids y Mango Teen, Berta Moral, ha afirmado que la apertura de nuevas tiendas Mango Teen en ciudades como Glasgow, Lyon o Lisboa refleja la voluntad de la marca de acercar su "pasión por la moda, el estilo y la calidad al público juvenil en todo el mundo".