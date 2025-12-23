Manolo Bakes cierra 2025 con 66 locales en España tras una nueva apertura en Murcia

Archivo - Manolitos y café de Manolo Bakes - MANOLO BAKES - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Manolo Bakes prosigue con su expansión en España y cierra 2025 con un total de 66 locales tras una nueva apertura en Murcia, según informa la enseña en un comunicado.

En concreto, la marca de los icónicos 'manolitos' apuesta por seguir creciendo en Murcia, con esta apertura que se sitúa en el centro comercial La Condomina, uno de los principales espacios comerciales del sureste.

La tienda de La Condomina representa un nuevo impulso en la estrategia de expansión de la marca en el Levante, una región clave por su dinamismo y por la excelente acogida registrada en su primera tienda en el centro de Murcia (Plaza de Santo Domingo), donde la presencia en una zona tan transitada y emblemática ha contribuido a consolidar el reconocimiento de la marca.

Manolo Bakes alcanza las 66 tiendas, que se encuentran repartidas por varias ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Fuengirola, Sevilla, Valladolid, Valencia, San Sebastián, Murcia, Gijón, Oviedo y Santander, así como en Portugal con dos tiendas en Lisboa.