Marc Murtra se reúne esta semana con 450 directivos en su primera cumbre de Telefónica

Archivo - El presidente de Telefónica, Marc Murtra, presenta el nuevo plan estratégico de Telefónica, en Madrid (España) - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, se reunirá este miércoles, 22 de abril, con cerca de 450 directivos de todas las filiales y líneas de negocio de la multinacional española, en un contexto marcado, principalmente, por las desinversiones de la 'teleco' en hispanoamérica.

En concreto, se trata de la primera cumbre de directivos de la compañía desde que Murtra asumió la presidencia de Telefónica en enero de 2025, según han explicado a Europa Press en fuentes conocedoras de la cita.

El presidente de Telefónica estará acompañado por los CEOs de los cuatro mercados 'core' del grupo: Borja Ochoa (España), Christian Gebara (Brasil), Santiago Argelich (Alemania) y Lutz Schüler (Reino Unido).

El encuentro, que se celebrará en Madrid, se ofrecerá en 'streaming' para el conjunto de la organización.

La 'teleco' anunció a principios de mes el acuerdo para la venta total de su filial mexicana al consorcio Melisa Acquisition --integrado por Oxio y Newfoundland Capital Management-- por un importe de 450 millones de dólares (384 millones de euros).

La operación en México constituye la séptima desinversión internacional realizada por Telefónica bajo la actual presidencia ejecutiva, tras las salidas de Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile y Colombia. La venta de Venezuela continúa pendiente de culminarse.

ESTRATEGIA DE DESINVERSIÓN EN HISPANOAMÉRICA

Murtra defendió en su discurso en la junta general ordinaria de accionistas de Telefónica, que tuvo lugar el 26 de marzo en Madrid, que la compañía avanza en la ejecución de su estrategia de desinversión en Hispanoamérica. "Nos concentramos en nuestros cuatro mercados 'core': España, Reino Unido, Alemania y Brasil. Menos dispersión. Más foco", defendió.

En el encuentro anual de los accionistas de la operadora, el presidente ejecutivo sostuvo que la compañía se ha marcado el reto de ser una de las mejores 'telecos' de Europa en 2030 y del mundo en 2035, en los mercados en los que opere, al tiempo que avanzó que la firma quiere incorporar nuevos perfiles que le ayuden a potenciar su consejo, adaptados a los nuevos objetivos que persigue, con experiencia internacional y en tecnología digital.

Finalmente, Murtra puso el foco en que Telefónica invertirá en fortalecer su presencia en productos de defensa, así como en integrar soluciones de ciberseguridad y 'cloud' en B2B --'business to business'--, entre otras cuestiones.