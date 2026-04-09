La marca de café Juan Valdez se alía con Grupo Lux Internacional para impulsar su expansión en España

Café Juan Valdez - JUAN VALDEZ

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Juan Valdez y Grupo Lux Internacional se han aliado para acelerar el crecimiento de la marca de café en España, mercado clave para la enseña, y fortaleciendo su capacidad de comercialización y distribución en el mercado europeo, según informan en un comunicado.

En concreto, con esta alianza se potenciará el desarrollo de la marca Juan Valdez combinando el origen del café premium 100% colombiano con la experiencia de Grupo Lux en la gestión comercial, logística, de canales y producción.

La operación se enmarca en el modelo de crecimiento internacional de la marca impulsado por Procafecol, la entidad comercializadora de Juan Valdez, enfocada en acercar el café colombiano a más consumidores en todo el mundo a través de aliados estratégicos, y de esta forma contribuir a incrementar los ingresos del Fondo Nacional del Café mediante regalías que se traducen en beneficios directos para las familias caficultoras del país.

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, ha subrayado que esta alianza "marca un paso decisivo en la consolidación de la estrategia de globalización de Juan Valdez". "El equilibrio omnicanal es fundamental para escalar operaciones internacionales. Más allá del crecimiento, éste es un avance en la construcción de país, que posiciona a Colombia como referente global en café premium y sostenible", ha subrayado.

Por su parte, la presidenta de Procafecol, Camila Escobar, ha subrayado que esta colaboración es un "paso estratégico para seguir posicionando el café colombiano en mercados internacionales y fortalecer el crecimiento de la marca Juan Valdez en Europa". "España es un mercado clave por su dinamismo y creciente interés en productos de alta calidad, y de la mano de Grupo Lux Internacional podremos consolidar una plataforma comercial sólida que nos permita acercar aún más el café colombiano a los consumidores europeos", ha indicado.

ESPAÑA, MERCADO CLAVE Y PUERTA DE ACCESO A EUROPA

Hay que recordar que el mercado del café en España atraviesa un momento de fuerte dinamismo, con más de 42 millones de consumidores y un consumo superior a 66 millones de tazas al día. En este contexto, el café de Colombia alcanzó en 2025 a más de dos millones de hogares españoles, consolidando su crecimiento sostenido al atraer nuevos compradores y aumentar la frecuencia de consumo, según datos de Worldpanel by Numerator.

Asimismo, el segmento de café premium sigue ganando protagonismo al sumar 1,5 millones de hogares compradores desde 2022, con lo que es ya una opción mayoritaria para cerca de la mitad de los consumidores. Además, registra un gasto medio anual de 39 euros por hogar, un 58% más que en 2022.

En este contexto, la alianza contempla la optimización de la operativa en el mercado español, con el envasado del café en la planta de Grupo Lux en Valencia y las capacidades logísticas de distribución y comercialización, que se harán por intermedio de Mérica, compañía de Grupo Lux especializada en distribución de productos iberoamericanos.

De esta forma, la comercialización arranca este mes de abril, y Juan Valdez contará con un amplio portafolio que incluye café en grano, molido y cápsulas monodosis, con presencia en canales 'retail' y Horeca.

Además de consolidar una presencia sostenible en el mercado español, el acuerdo contempla la posibilidad de expandir la operación hacia otros mercados europeos, posicionando a España como plataforma estratégica para el crecimiento de la marca en el continente.

"Este acuerdo permite integrar nuestras capacidades industriales, logísticas y comerciales en España para desarrollar una plataforma sólida que impulse el crecimiento del café colombiano en Europa, con mayor eficiencia, cercanía al consumidor y una operación preparada para escalar en el mercado", ha subrayado el director General de Grupo Lux Internacional, Pedro Bouza.