María del Pino pone en venta 3,4 millones de acciones de Ferrovial por 158 millones

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Maria del Pino Calvo-Sotelo, hermana del presidente de Ferrovial --Rafael del Pino--, ha puesto a la venta 3,4 millones de acciones de la compañía por un importe total de 158,5 millones de euros.

Según la información adelantada por 'Bloomberg', se trata de una operación tramitada por Goldman Sachs como bróker a un precio de mercado de 46,61 euros por acción.

La directiva ya ejecutó en mayo una operación similar, en esa ocasión de 6 millones de acciones por 313 millones de euros, que trascendió una vez lo comunicó al regulador estadounidense, donde también cotizan las acciones de Ferrovial.

En ambos casos se trata de la venta de un paquete accionarial titularidad de Casa Grande de Cartagena, sociedad controlada por María del Pino, cuya participación habría bajado ahora a unos 53,2 millones de acciones, con un valor actual de mercado de 2.536 millones de euros.

El mayor accionista de Ferrovial es su presidente, con un 21,3%, seguido de BlackRock (5,03%), HSBC (5,87%); Lazard (5,04%); María del Pino (8,57% a la espera de restar esta venta) o el hermano de Rafael y María, Leopoldo del Pino (2,95%), entre otros.