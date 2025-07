Mario Sandoval (Coque) y The Macallan se unen para crear el menú gastronómico más caro de España

El menú está disponible ya a un precio de 1.800 euros por persona

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

The Macallan, la destilería escocesa con 200 años de historia, y Mario Sandoval, chef que cuenta con dos estrellas Michelin en Coque, han lanzado su menú gastronómico, que es el más caro de España a un precio de 1.800 euros por comensal.

En concreto, se trata de una propuesta gastronómica que consta de 17 pases y cuenta con más de 380 elaboraciones, en el que cada plato está inspirado en The Macallan Estate, la finca y destilería en la que maduran los whiskies más exclusivos y únicos del mundo.

Con esta colaboración, The Macallan refuerza su apuesta por la alta gastronomía y su presencia local para poner en valor la labor de los grandes chefs españoles, su forma de hacer, su pasión y su búsqueda de la excelencia y la calidad.

Sandoval y la icónica destilería llevan ya dos años trabajando juntos para desarrollar ideas y proyectos de valor que contribuyan a ofrecer una experiencia fuera de lo convencional y arraigada en la tradición.

El biestrellado chef ha destacado que esta colaboración es "muy especial". "Fundamentalmente porque Coque y The Macallan comparten valores que nos hacen sentir cómodos y confiados en este viaje. La calidad, el legado y la maestría son parte del ADN de nuestras dos maneras de entender el universo gastronómico y la experiencia del consumidor", ha explicado.

"A ambas marcas nos une la pasión por lo que hacemos, por el cuidado minucioso en nuestros procesos, la búsqueda de la excelencia, la obsesión por trabajar con los mejores ingredientes, la innovación constante sin olvidarnos de lo arraigado de nuestra tradición y nuestra herencia", ha añadido el chef de Coque.

17 PASES ACOMPAÑADOS POR WHISKY

Un menú que está compuesto en 17 pases que está inspirado en el viaje que el chef y su equipo realizó a la destilería, en el descubrimiento, en la maestría de cómo hacer las cosas de una manera diferente, que tiene un precio de 1.800 euros por comensal.

"Es el menú más caro de España, donde buscamos conjugar sabores y texturas", ha reconocido Sandoval, que subraya que "lo importante es caminar con empresas" que les hagan "ser mejores", al tiempo que ha avanzado que esta propuesta irá variando, ya que en octubre habrá otro menú, conformada por productos de temporada de otoño.

De esta forma, a cada pase diseñado por Sandoval le acompaña un whisky que ha sido "minuciosamente" elegido para crear una experiencia gastronómica, que busca transportar al comensal a un viaje a las tierras altas de Escocia y a la ladera del río Spey.

Un viaje gastronómico que comienza en la sala de The Macallan, en el corazón de Coque, donde se introduce al comensal a un viaje al alma de la destilería, de ahí, se degusta el segundo pase en la bodega y de esta a la sacristía y ya por último, antes de pasar al comedor, Mario Sandoval conduce a los asistentes a la cocina donde se degusta el último aperitivo.

De la cocina el comensal pasa a la mesas del restaurante para seguir disfrutando con la experiencia, donde se degustarán la quisquilla de Motril ahumada, sopa de maíz tostado con ají huevas de trucha, shots de curry verde y granizado de sopa de cangrejo o el 'must' de la casa de los Sandoval, el cochinillo lechón jugoso y su piel crujiente, que no puede faltar en su propuesta gastronómica.

Mientras que en el maridaje se han seleccionado algunos de los whiskies más personales y únicos de la destilería escocesa como son The Macallan a Night on Earth The Journey, The Macallan Amber Meadow, The Macallan Rare Cask 2024, The Macallan 18 years Double Cask, The Macallan 25 years Sherry Oak, The Macallan 30 Years Double Cask y The Macallan M Decanter 2019, que acompañan a cada plato.