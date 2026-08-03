Marriott gana 1.362 millones en el primer semestre, un 14% más, y mejora previsiones de cierre de año

Marriott - MARRIOTT

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera estadounidense Marriott International obtuvo un beneficio neto ajustado de 1.570 millones de dólares (1.362 millones de euros) en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 14% en comparación con los 1.373 millones de dólares (1.191 millones de euros) registrados en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este lunes la compañía, que ha mejorado las previsiones de cierre anuales.

Los ingresos totales del semestre ascendieron a 13.725 millones de dólares (11.909 millones de euros), un 5,52% más que en la primera mitad del año precedente. No obstante, sus ingresos totales ajustados -que reflejan la rentabilidad real al excluir los reembolsos de costos operativos- se situaron en 3.823 millones de dólares (3.314 millones de euros), lo que representa un crecimiento del 11,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado del periodo alcanzó los 2.990 millones de dólares (1.986 millones de euros), reflejando una progresión interanual del 14%.

BUEN TRIMESTRE.

Durante el segundo trimestre de 2026, la compañía alcanzó un beneficio neto ajustado de 844 millones de dólares (732 millones de euros), lo que representa un avance del 15,9% frente a los 728 millones de dólares (631,5 millones de euros) del mismo periodo de 2025.

En este periodo, Marriott registró unos ingresos totales de 7.071 millones de dólares (6.134 millones de euros), de los cuales 2.013 millones de dólares (1.746 millones de euros) correspondieron a ingresos totales ajustados tras excluir los reembolsos de costes operativos.

El Ebitda ajustado del trimestre ascendió a 1.592 millones de dólares (1.380 millones de euros), lo que supone un incremento interanual del 13%.

Operativamente, el ingreso por habitación disponible (RevPAR) mundial creció un 3,4%, sustentado por un repunte del 5% en Estados Unidos y Canadá que mitigó el descenso del 0,5% en los mercados internacionales, estos últimos impactados por la caída del 43% en Oriente Medio.

Finalmente, la hotelera expandió su red sumando un total 17.900 habitaciones. A fecha de 30 de junio, la cartera de Marriott superó por primera vez las 10.000 propiedades, sumando un total de 1.813.698 habitaciones en 148 países.

La cartera de proyectos alcanzó un nuevo récord histórico con cerca de 4.200 propiedades y 629.000 habitaciones en desarrollo, de las cuales el 44% ya se encuentra bajo construcción .

PREVISIONES DE CIERRE DE AÑO

Dada la "solidez" de los resultados semestrales, la dirección de la hotelera ha elevado sus previsiones para el conjunto del ejercicio.

Marriott estima ahora un crecimiento del RevPAR global de entre el 3% y el 3,5% para todo 2026.

Asimismo, prevé que el Ebitda ajustado anual se sitúe en una horquilla de entre 5.965 y 6.025 millones de dólares (5.174 millones y 5.226 millones de euros) con un retorno de capital previsto para los accionistas que superará los 4.500 millones de dólares (3.903 millones de euros) al cierre del año.

Se espera que el crecimiento neto de habitaciones se sitúe en la parte baja del rango de entre el 4,5% y el 5%.