Mars crea un fondo para "impulsar un impacto significativo y duradero" donde opera

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en snacks, cuidado de mascotas y alimentación Mars ha creado el fondo Mars Impact Fund, una nueva entidad filantrópica diseñada para impulsar un impacto significativo y duradero en las comunidades en las que opera, informa en un comunicado este martes.

El fondo tiene como objetivo complementar las iniciativas de sostenibilidad existentes y las actividades de la fundación con inversiones estratégicas a largo plazo.

Está previsto que aporte 85 millones de dólares (73,5 millones de euros) hasta 2027 y 50 millones de dólares (43 millones de euros) anuales a partir de 2028.

El vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de la empresa, Andy Pharoah, ha explicado que el fondo "se apoya en décadas de cooperación e inversión en las comunidades" en las que la empresa opera.

"Su objetivo es complementar nuestros planes de impacto a gran escala en beneficio de las personas, las mascotas y el planeta, y ayudarnos a profundizar en las relaciones con las organizaciones que trabajan para crear un impacto duradero", ha añadido.