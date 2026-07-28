MasOrange eleva un 1,3% su facturación hasta junio con 3.763 millones pero empeora casi un 28% su Ebitda

Archivo - El CEO de MasOrange, Meinrad Spenger, durante la segunda jornada de 'DigitalES Summit 2026', en la Real Fábrica de Tapices, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

MasOrange facturó 3.763 millones de euros en el primer semestre del ejercicio, un 1,3% más en comparación con el mismo periodo del curso anterior, pero empeoró casi un 28% en términos interanuales su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado, que cerró junio en 1.063 millones de euros.

En cuanto al desglose de los ingresos de MasOrange, la teleco facturó 2.793 millones de euros por servicios minoristas, un "avance respecto al primer trimestre del año", mientras que el segmento mayorista aportó 312 millones de euros, un 13,2% más que los 275 millones de euros del primer semestre del año pasado.

El Ebitda ajustado de MasOrange fue de 1.063 millones de euros, es decir, un 27,95% menos que los 1.475 millones de euros que obtuvo entre enero y junio del curso anterior. La empresa ha explicado que esa cifra se ha visto afectada por "impactos contables no recurrentes".

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