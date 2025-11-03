Meliá entrará en Honduras el próximo diciembre

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International ha anunciado su desembarco en Honduras con la incorporación de su primer establecimiento en la isla de Roatán. Este movimiento estratégico consolida la expansión de la cadena en el continente americano y refuerza su posición en el segmento vacacional caribeño.

El nuevo hotel operará bajo la marca Sol by Meliá y abrirá sus puertas al público en diciembre de este año. El destino se posiciona como una opción de 'paraíso familiar' junto al Sistema Arrecifal Mesoamericano, el segundo arrecife más grande a nivel mundial.

El complejo, actualmente conocido como Media Luna Resort & Beach Club, se transformará en el Sol Roatán Media Luna Resort. Es un hotel de categoría 4 estrellas ubicado en la costa sur de la isla.

Entre sus instalaciones se incluyen un restaurante buffet, piscina exterior, un centro de buceo con embarcadero privado y espacios para actividades infantiles. Se han anunciado renovaciones que incluirán la próxima inauguración de un nuevo spa y una zona destinada a eventos y reuniones.

Este hito ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con el grupo HMResorts, liderado por el empresario Piero Dibattista. La alianza subraya el compromiso con el desarrollo turístico de Roatán. Con esta apertura, Meliá impulsa su estrategia de apostar por destinos emergentes en el Caribe.