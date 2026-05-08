Meliá, Iberostar y Barceló encabezan el primer ranking de reputación en IA del sector hotelero

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Meliá Hotels International se ha consolidado como la cadena hotelera con mejor reputación algorítmica en España, según el primer estudio pionero que analiza cómo las plataformas de inteligencia artificial generativa perciben y recomiendan a las empresas del sector.

El informe, elaborado por Science4Insights mediante su herramienta MoRA (Monitor de Reputación Algorítmica), evalúa por primera vez el impacto de modelos como ChatGPT, Gemini y Perplexity en las decisiones de consumo de millones de usuarios, posicionando a Meliá en la cúspide de la clasificación por delante de Iberostar y Barceló.

El estudio destaca un cambio de paradigma en el marketing digital, donde la IA ya no actúa como un simple motor de búsqueda que devuelve enlaces, sino como un prescriptor que emite juicios directos sobre la calidad, sostenibilidad e innovación de las marcas.

El director del estudio Víctor Gil, señala que estas herramientas sintetizan miles de fuentes de datos para decidir de antemano qué empresas recomendar y cuáles descartar.

En este nuevo ecosistema, Meliá ha logrado un destacado resultado al ser la única compañía de las 209 analizadas que alcanza la máxima valoración en las ocho dimensiones críticas del ranking, incluyendo fortaleza empresarial, integridad y liderazgo.

Tras el liderazgo de Meliá, el ranking sitúa a Iberostar en segunda posición, destacando especialmente por su percepción positiva en innovación y responsabilidad social corporativa. Barceló ocupa el tercer puesto, sobresaliendo en las métricas de confianza y liderazgo empresarial.

Completan el top 10: NH Hotel Group (4), RIU Hotels & Resorts (5), Minor Hotels (6), Palladium Hotel Group (7), Paradores (8), Hotusa (9) y H10 Hotels (10).

Los analistas subrayan que el sector turístico presenta una de las mayores volatilidades algorítmicas, con diferencias mínimas entre competidores que sugieren que cualquier cambio en la presencia mediática puede alterar el orden de recomendación de la IA.

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es el desempeño de Paradores, que logra situarse en el octavo lugar a pesar de ser una red pública compitiendo con gigantes internacionales privados. Este dato refleja la capacidad de los algoritmos para identificar y valorar el prestigio histórico y la singularidad de la marca.

Según concluye el estudio de Science4Insights, la reputación ante la inteligencia artificial se ha convertido en un activo estratégico fundamental para el sector hospitality, obligando a las cadenas a monitorizar no solo lo que dicen los usuarios, sino cómo las máquinas interpretan su valor corporativo.