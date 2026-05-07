Archivo - El mercado de aditivos de la industria alimentaria alcanzó los 745 millones en 2025, un 2% más, según DBK. - INFORMA D&B - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La facturación derivada de la venta de aditivos y complementos alimentarios en el mercado español ha registrado 745 millones de euros en 2025, un 2,1% más con respecto al año anterior, según ha informado este jueves en un comunicado el Observatorio Sectorial DBK de Informa.

En este sentido, el mercado ha experimentado una "mayor estabilidad de los precios" con un crecimiento en el 2025, frente al descenso del 1,4% que registró el 2024, según cifras del informe.

Por su parte, la Unión Europea se ha configurado como el "principal destino" de las exportaciones de las empresas españolas, siendo este el "único destino" para gran parte de las compañías analizadas.

En un contexto de creciente desarrollo de productos de origen vegetal, las previsiones de evolución analizadas por DBK han apuntado a un "crecimiento del valor del mercado" en torno al 2-3% en los próximos años, impulsado por el aumento de la demanda de alimentos "sanos y naturales".

En cuanto a la estructura empresarial, en el sector han destacado "mayoritariamente" las empresas de mediano y pequeño tamaño, la mayoría de ellas pertenecientes a accionistas españoles.

Sin embargo, junto a ellas figuran un "reducido" número de operadores de gran tamaño, muchos de ellos filiales de grandes grupos multinacionales extranjeros.

De hecho, en la industria alimentaria operan alrededor de 150 empresas con actividad relevante de fabricación o importación de aditivos y complementos, que generan un volumen de empleo de alrededor de 1.900 trabajadores.

Así, según los datos de DBK, Cataluña concentra el mayor número de operadores, situándose en esta comunidad el 50% del total, seguida a gran distancia de Madrid, con alrededor del 10%.